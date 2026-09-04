Какие правила работы во время воздушных тревог вводит правительство

Правительство уже ввело новую систему классификации воздушных тревог по уровню опасности, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Предусмотрено два уровня:

желтый – атака дронов;

красный – повышенная угроза ракетного или комбинированного удара.

При желтом уровне тревоги бизнес сможет продолжать работу. Однако для этого предприятия и учреждения должны строго соблюдать требования безопасности.

В частности, должен быть обеспечен доступ посетителей и персонала к укрытиям. Там, где укрытий или безопасных зон пока нет, правительство дает три месяца на решение этого вопроса.

Отдельно предусмотрена маркировка объектов. Все учреждения и предприятия должны быть промаркированы так, чтобы люди могли понять, есть ли там укрытие или безопасное пространство.

Что будет означать красный уровень тревоги

В случае ракетной или комбинированной угрозы правила станут значительно более жесткими. Красный уровень будет означать:

остановку работы предприятий и учреждений;

обязательный переход людей в укрытия;

соблюдение требований безопасности во время воздушной тревоги.

В правительстве объясняют изменения необходимостью одновременно учитывать безопасность людей и потребности экономики.

Экономика должна работать, налоги поступать в бюджет, а люди получать зарплаты. Именно поэтому при желтом уровне тревоги бизнес сможет продолжать работу при условии строгого соблюдения требований безопасности,

– пояснил Корецкий.

В то же время правительство подчеркивает, что экономическая деятельность не должна осуществляться в ущерб безопасности работников и посетителей.

Также в рамках введения новых правил в Киеве сократят комендантский час. Соответствующие изменения должны сделать передвижение по городу более предсказуемым даже в условиях воздушной угрозы. В частности, во время желтого уровня угрозы будет полностью работать Сирецко-Печерская линия метро.

Отдельно наземный транспорт будет дублировать маршрут метро между станциями "Лесная" и "Днепр".