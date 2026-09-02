Об этом сообщили по итогам доклада премьер-министра Сергея Корецкого о подготовке мер реагирования на новые угрозы, заявил Владимир Зеленский.

Какие изменения готовят для Киева?

В Киеве пересмотрят правила работы общественного транспорта во время воздушных тревог. Соответствующие изменения должны сделать передвижение по городу более предсказуемым даже в условиях воздушной угрозы. В частности, во время желтого уровня угрозы будет полностью работать Сирецко-Печерская линия метро.

Это позволит пассажирам пользоваться частью метрополитена даже во время объявления соответствующего уровня опасности.

В то же время город должен существенно увеличить количество единиц наземного общественного транспорта. Это необходимо для компенсации остановок Святошинско-Броварской линии метро во время воздушных тревог.

Кроме того, наземный транспорт будет дублировать маршрут метро между станциями "Лесная" и "Днепр". Таким образом, в случае остановки соответствующего участка метрополитена у пассажиров будет альтернативный способ передвижения.

Кроме того, в Киеве сократят время комендантского часа. Точные параметры его изменения должны быть определены с учетом ситуации с безопасностью и потребностей города.

Властям других украинских городов также предложат пересмотреть границы комендантского часа. При этом планируется учитывать реальные потребности безопасности жителей и возможность полноценной работы бизнеса.

Эти изменения являются частью более широкого пересмотра алгоритмов реагирования на российские атаки и должны помочь сохранить транспортное сообщение и экономическую активность в городах. В то же время конкретные правила работы транспорта будут зависеть от уровня объявленной угрозы.

Напомним, в Украине изменят систему оповещения о воздушных угрозах, введя два уровня опасности – желтый и красный. Желтый уровень в основном будет соответствовать угрозе атак дронами, тогда как красный будет объявляться в случае ракетной, в частности баллистической, опасности и массированных атак.