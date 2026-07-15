СЗЧ без втечі: що робити військовому, якщо він побачив червону позначку в Армія+

Нещодавно військові помітили проблему в застосунку Армія+. У декого з'явилася позначка про самовільне залишення частини, хоча людина не покидала місце служби. Були навіть випадки, коли така проблема виникла одразу в десятьох військових.

Як прибрати позначку про СЗЧ в Армія+

Проблему з позначкою про самовільне залишення частини можна розв'язати. Це не завжди означає, що уповноважені органи повідомили військову частину про вчинення СЗЧ. Про це інформують у Івано-Франківському обласному ТЦК.

У розділі Армія ID у декого з воїнів може з'явитися червона позначка з написом "Зафіксовано відсутність на службі". Якщо такого факту не було, то, ймовірно, сталася помилка в самому застосунку. У центрі комплектування пояснили, що зараз проводиться синхронізація та оновлення даних, тому в Армії+ може "світитися" неактуальний статус.

Найбільший ризик отримати таку позначку є в тих військових, які раніше дійсно перебували у СЗЧ. Проте нерідко неприємну знахідку виявляють і ті, хто не йшов з місць служби.



Який вигляд має сповіщення про СЗЧ / Фото Івано-Франківського ТЦК

Службовці ТЦК у разі виявлення помилки радять оновити застосунок Армія+ до версії 3.2.2 або новішої.

Також можна переавторизуватися, тобто вийти з профілю, а потім зайти знову. Таким чином дані можуть оновитися. Варто також почекати приблизно 15 хвилин, щоб система змогла все синхронізувати.

Але будь-які дії, на жаль, не дають гарантії, що позначка зникне.

А тому якщо військовий продовжує служити, хоча в застосунку пишеться, що він перебуває у СЗЧ, то за допомогою він може звернутися до командира.

У випадку, коли громадянин дійсно самовільно залишив місце служби, він може звернутися до Військової служби правопорядку.

У разі якщо після всіх перевірок інформація все ще не відповідає дійсності, рекомендуємо звернутися до служби підтримки застосунку Армія+.

Важливо пам'ятати, що проблеми з правильністю інформації можуть траплятися, бо інколи відбуваються збої в державних системах.

Нагадаємо, в Армія+ військовослужбовці, які добровільно повертаються на службу після СЗЧ, отримують новий статус "У дорозі". Така позначка з'являється після погодження рапорту й підтверджує, що військового офіційно очікують у новій частині.

Для військових ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту від цього моменту починають відраховувати до п'яти діб на прибуття до місця служби, а для військовослужбовців Нацгвардії діють окремі строки. Скористатися спрощеним механізмом повернення можуть військові, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року.