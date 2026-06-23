Порушення після реформи МСЕК: у міністерстві відреагували на скарги про терміни інвалідності

Кабінет Міністрів встановив вимоги, згідно з якими комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишні МСЕК), мають проводити огляди й визначати ступінь інвалідності. Проте на практиці лікарі не заввжди діють так, як мали б за правилами.

Лікарі проводять огляд не за правилами: реальний кейс

В Україні реформували медико-соціальну експертизу та створили спеціальні комісії, які мають оцінювати рівень. За правилами, всі дії лікарі мали проводити прозоро, а результати мали цифровізувати. Але старі підходи ще залишилися. Про це розповідають журналісти "Судово-юридичної газети".

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Мабуть, лікарі не готові змінювати систему. Вони мали б встановити пацієнту довічну інвалідність, але й надалі змушують проходити огляд щороку, не розуміючи, що в цьому немає сенсу. Зміни, мабуть, потрібні не всім лікарям.

Так стало відомо про справу чоловіка, який пройшов огляд в комісії. Він має протез аортального клапана – це така патологія, яка залишається з людиною стійко. Тобто лікарі мали присвоїти йому довічну й безстрокову групу інвалідності.

Проте у цьому випадку комісія надала висновок на один рік, що суперечить правилам. Таким чином порушення логіка реформи, коли зміни мали б дозволити людині пройти огляд лише раз, а далі б його діагноз постійно залишався б у системі.

У МОЗ відреагували на неправомірні дії

У Міністерстві охорони здоров'я знають про цей випадок, але вважають, що недоцільно оцінювати дії комісії, маючи лише опис ситуації. У відомстві додали, що діагноз не є причиною встановлення інвалідності. Лікарі оцінюють всі наявні порушення функцій організму, настільки вони є стійкі, який прогноз щодо здоров'я й впливу на повсякденне життя.

Постанова Кабміну № 1338 дійсно визначає низку випадків, коли лікарі можуть встановити безстрокову інвалідність. Такий висновок отримують люди з анатомічними дефектами чи необоротними порушеннями функцій органів і систем організму. Деяким категоріям потрібно проходити повторний огляд через 5 років. А тим, у кого випадки простіші, інвалідність присвоюється на 1 – 3 роки.

Тобто строк встановлення інвалідності визначається не довільно, а відповідно до критеріїв, затверджених постановою. Водночас на практиці навіть однаковий діагноз або медичний стан у різних людей може супроводжуватися різним ступенем функціональних порушень, різною динамікою стану, різним прогнозом і різним впливом на повсякденне функціонування,

– йдеться в поясненні МОЗ.

Повторну перевірку, за словами експертів, можуть призначати, аби побачити динаміку стану, ефективності лікування або реабілітації. Таким чином зокрема визначається, чи є в людини зміни щодо обмеження повсякденного функціонування.

При цьому, людина може оскаржити рішення експертної команди, звернувшись до Центру оцінювання функціонального стану особи. Це можна зробити за допомогою письмового звернення, або через лікаря, який зареєструє скаргу в електронній системі. Рішення в такому випадку мають переглянути за процедурою.

Тож випадки порушення правил оцінювання стану людини на повсякденне життя дійсно можливі й держава готова на них реагувати, якщо факт невідповідності буде доведено. Важливо вчасно оформлювати незгоду й мати докази того, що лікарі припустилися помилки.

Зеленський підписав закон про реформу МСЕК у 2024 році

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який змінює порядок роботи медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) та запроваджує нові підходи до оцінювання стану здоров'я людей. Реформа передбачає поступовий перехід від застарілої системи до моделі, яка оцінюватиме не лише діагноз людини, а й рівень її повсякденного функціонування та потребу в підтримці.

Однією з головних цілей змін є підвищення прозорості процедури встановлення інвалідності та зменшення корупційних ризиків. Передбачається цифровізація процесів, використання електронних документів і чіткіші правила ухвалення рішень.

Влада очікувала, що нова система спростить отримання необхідного статусу та соціальної підтримки для людей, які цього потребують.