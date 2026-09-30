Українцям можуть компенсувати збитки від війни: які заяви приймає міжнародний реєстр

У Міжнародному реєстрі збитків є 21 категорія заяв, якими можуть користуватися фізичні особи, 11 – для юридичних осіб та 11 – для держави Україна. Наступним кроком буде створення Міжнародної компенсаційної комісії, яка ухвалюватиме рішення про виплати.

Усі категорії в Міжнародному реєстрі збитків – відкриті

Міжнародний реєстр збитків запустили 2 квітня 2024 року. За два роки загалом з'явилося 43 категорії, за якими громадяни та органи влади можуть звертатися, повідомляючи про воєнні злочини Росії. Про це пише пресслужба Офісу Президента.

Мова йде про завдані збитки, втрати або шкоду, які виникли через ворожу агресію. Проєктом передбачено надання компенсацій постраждалим. Вони надаватимуться за рішенням спеціальної комісії.

Останні відкриті категорії – "Інші втрати майна", "Екологічна шкода" та "Розкрадання та/або привласнення природних ресурсів" відкрили нещодавно.

Заяви в цих категоріях можуть подавати держава, центральні, регіональні та місцеві органи влади, державні й комунальні установи та організації. Це дає змогу фіксувати шкоду, завдану навколишньому природному середовищу, вартість незаконно вилучених чи привласнених природних ресурсів, пошкодження, знищення або втрату державного й комунального майна, що не охоплюють інші категорії заяв,

– йдеться в повідомленні.

Українці можуть залишати повідомлення онлайн у застосунку Дія про:

смерть і зникнення безвісти близьких;

тілесні ушкодження, катування, сексуальне насильство;

вимушене переміщення, втрату житла, роботи та приватного підприємництва;

пошкодження майна й інфраструктури;

економічні втрати бізнесу;

шкоду культурній спадщині та довкіллю;

гуманітарні витрати держави;

інші втрати через війну.

Як повідомили в Офісі Президента, протягом двох років до Реєстру подали 195 тисяч заяв. Понад 65 тисяч уже внесено, а решта – опрацьовуються. Люди дійсно повідомляють про наслідки війни, щоб претендувати на компенсацію своїх втрат.

Важливо! RD4U (Register of Damage for Ukraine) створено за підтримки Ради Європи для фіксації збитків і шкоди, завданих Україні та українцям російською агресією. Внесення заяви до Реєстру саме по собі не означає виплату компенсації. Тобто в систему вносяться лише заяви та докази для майбутнього компенсаційного механізму.

Міжнародна компенсаційна комісія для України надалі розглядатиме заяви по суті. Після цього кожен випадок проаналізують. Так визначатиметься розмір компенсації та будуть ухвалені рішення.

Українська влада повідомила, що для створення комісії країни ЄС повинні підписати Конвенцію. 10 партнерів уже ратифікували договір, а для остаточного рішення треба 25 ратифікацій.

Завершальним елементом має бути Міжнародний компенсаційний фонд, з якого й будуть фінансуватися виплати.

Нагадаємо, реєстр збитків вирішили розмістити в Гаазі, що в Нідерландах. Українська влада підтримала цей крок, бо саме це місто вважається столицею міжнародного правосуддя.