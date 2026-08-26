Нова категорія для компенсацій найманим працівникам та самозайнятим

Громадяни України, які втратили робоче місце або дохід через бойові дії та російську окупацію, отримали можливість зафіксувати свої збитки на міжнародному рівні. Про розширення функціоналу повідомили в Дії.

Йдеться про спеціальну категорію A3.4 під назвою "Втрата оплачуваної роботи". Вона розрахована на найманих працівників та осіб, які працювали на себе. Якщо під час війни людина залишилася без зарплати чи звичного заробітку через війну, то вона може претендувати на компенсацію.

Для фізичних осіб-підприємців, які втратили прибуток чи бізнес-активи внаслідок збройної агресії, в системі вже діє окрема категорія A3.5 під назвою "Втрата приватного підприємництва".

Подати заяву можна через Дію

Право на реєстрацію збитків мають громадяни, в яких була оплачувана робота, або ті, що були самозайнятими, але втратили дохід після 24 лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення.

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Усі звернення до міжнародного Реєстру приймаються в електронній формі через портал Дія. Для подання необхідно обрати розділ "Репарації: міжнародний Реєстр збитків". Там варто обрати категорію та заповнити заяву, зокрема надати документи, що підтверджують факт втрати роботи чи доходів. Підтвердження особи відбувається за допомогою електронного підпису.

Фіксація збитків у міжнародному реєстрі є першим кроком до отримання компенсацій із майбутніх репарацій Росії. Сформований реєстр стане основою для роботи спеціальної комісії, яка розраховуватиме та виплачуватиме відшкодування.

Які ще збитки громадяни можуть задекларувати

Загалом у Реєстрі збитків уже відкрито 30 різних категорій заяв. Вони охоплюють не лише фізичних осіб, а й бізнес, держустанови та громади.

Серед найважливіших напрямів для пересічних громадян залишаються компенсації:

за пошкоджене або повністю знищене житлове майно;

за вимушене переміщення;

за втрату доступу до медичної допомоги;

за втрату можливості здобути освіту;

за шкоду здоров'ю.

Крім того, українці можуть подати заяви у разі загибелі близьких родичів або отримання тяжких тілесних ушкоджень внаслідок ворожих обстрілів.