Що відомо про нову компенсацію від держави?

Про те, для чого створили програму, йдеться в повідомленні Дії.

На порталі з'явилась нова категорія А1.2 "Вимушене переміщення за межі України". В основі – захист прав громадян у зв'язку з російською агресією та відповідна компенсація.

Важливо! Проєкт реалізує Міністерство цифрової трансформації та Міністерство юстиції разом з фондами-партнерами.

Якщо громадяни України виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року й не змогли повернутися через війну – заява якраз для них.

Щоб подати звернення потрібно:

авторизуватись на порталі Дія;

обрати категорію А1.2 "Вимушене переміщення за межі України";

заповнити інформацію про обставини виїзду;

за можливості надати підтвердження;

підписати заяву через Дія.Підпис або КЕП.

Зауважте! Під час заповнення – потрібно надати інформацію, яка максимально розкриє історію. Причини, через які виїхали або через які не можете повернутись. Зокрема можна додати інформацію про прихисток, друге громадянство, якщо воно є.

Податись на програму можуть повнолітні громадяни України. Або ж батьки від імені дітей. Водночас надіслати звернення можна навіть якщо раніше була заява про внутрішнє переміщення в категорії А1.1.

Кожен зафіксований факт – це доказ, який бачить світ,

– йдеться у повідомленні.

Тож мета програми – створити офіційні свідчення, що підтвердять вимушене переміщення українців. Держава зможе використати інформацію для міжнародних процесів та в питаннях компенсації.

Що відомо про тимчасовий прихисток українців у Європі 2026 року?

Європа продовжує підтримувати Україну й допомагати переміщеним особам. Однак у кожній із країн – різні правила щодо перебування, доступу до житла й соцвиплат. Про це йдеться на порталі VisitUkraine.Today.

Зазначається, що найбільш поширеною є загальна тенденція, коли країни пов'язують рівень підтримки й допомоги до інтеграції, працевлаштування та фактичного проживання.

Наприклад, в Іспанії дія тимчасового захисту для українців чинна до 2027 року. Однак з'явилися певні зміни – виплати грошової допомоги припинили, питання житла вирішують через благодійні організації та лише на початку перебування в країні. Далі – потрібно знайти власне житло й платити оренду.

Зверніть увагу! Такий підхід прямо демонструє процес інтеграції українців в економіку Іспанії. Люди отримують прихисток, але повинні шукати можливості, аби надалі залишатися в країні.

На противагу – Італія. Дія тимчасового захисту теж до 2027 року. Але країна допомагає переселенцям фінансово протягом перших трьох місяців перебування в державі. У 2026 році виплачують 300 євро на місяць для кожного дорослого та ще 150 євро для неповнолітньої дитини.

Тобто Італія аналогічно готова піти на певні поступки для переселенців, однак лише на період адаптації. Це короткострокова підтримка, а не постійна соціальна допомога.

