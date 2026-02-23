Це катастрофа, – такими словами провідна українська демографиня Елла Лібанова описала демографічну ситуацію в країні. Про це пише СNN.

Чому народжуваність в Україні падає так стрімко?

За словами Лібанової, навіть до війни щільність населення в Україні була низькою й дуже нерівномірною.

За 4 роки держава втратила близько 10 мільйонів людей. Серед них – загиблі, ті, хто виїхав за кордон або живе на окупованих територіях.

Народжуваність, яка й раніше знижувалася, тепер майже обвалилася. Російська агресія змусила мільйони українців поставити життя на паузу. Для багатьох жінок це має високу ціну.

Директор клініки репродуктивної медицини "Надія" Валерій Зукін каже, що війна має руйнівний вплив на фертильність українців. Лікарі фіксують більше ускладнень, генетичних аномалій, проблем із виношуванням. Після аналізів викиднів з'ясувалося, що частота хромосомних порушень зросла.

Репродуктологиня Алла Бараненко також спостерігає ранню менопаузу у молодших жінок. Якість яйцеклітин і сперми погіршується – через стрес і важкі умови життя, особливо у військових.

За оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), з початку повномасштабної війни загинули від 100 до 140 тисяч українців. Середній вік військових – близько 43 років, тому більшість із них – люди з родинами та дітьми. Офіційно в Україні нині 59 тисяч дітей живуть без біологічних батьків, більшість – у прийомних сім'ях.

Коефіцієнт народжуваності в Україні впав нижче одного – порівняно з 1,4 у Європі та 1,6 у США. Навіть до війни мало хто з українців планував більше двох дітей.

З 2022 року близько 6 мільйонів людей, переважно жінки й діти, виїхали за кордон. Чим довше триває війна, тим менше шансів, що вони повернуться. Це також означає масштабний "відтік мізків". Україні знадобляться кваліфіковані спеціалісти для відбудови економіки та інфраструктури. Якщо їх бракуватиме, доведеться залучати іноземців – хоча невідомо, чи багато хто погодиться.

Яка демографічна ситуація в Україні?