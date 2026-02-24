Что известно о новой компенсации от государства?

О том, для чего создали программу, говорится в сообщении Дии.

На портале появилась новая категория А1.2 "Вынужденное перемещение за пределы Украины". В основе – защита прав граждан в связи с российской агрессией и соответствующая компенсация.

Важно! Проект реализует Министерство цифровой трансформации и Министерство юстиции вместе с фондами-партнерами.

Если граждане Украины выехали за границу после 24 февраля 2022 года и не смогли вернуться из-за войны – заявление как раз для них.

Чтобы подать обращение нужно:

авторизоваться на портале Дия;

выбрать категорию А1.2 "Вынужденное перемещение за пределы Украины";

заполнить информацию об обстоятельствах выезда;

по возможности предоставить подтверждение;

подписать заявление через Дия.Подпись или КЭП.

Обратите внимание! При заполнении – нужно предоставить информацию, которая максимально раскроет историю. Причины, по которым выехали или по которым не можете вернуться. В частности можно добавить информацию о приюте, второе гражданство, если оно есть.

Податься на программу могут совершеннолетние граждане Украины. Или же родители от имени детей. В то же время отправить обращение можно даже если ранее было заявление о внутреннем перемещении в категории А1.1.

Каждый зафиксированный факт – это доказательство, который видит мир,

– говорится в сообщении.

Поэтому цель программы – создать официальные свидетельства, подтверждающие вынужденное перемещение украинцев. Государство сможет использовать информацию для международных процессов и в вопросах компенсации.

Что известно о временном приюте украинцев в Европе в 2026 году?

Европа продолжает поддерживать Украину и помогать перемещенным лицам. Однако в каждой из стран – разные правила относительно пребывания, доступа к жилью и соцвыплат. Об этом говорится на портале VisitUkraine.Today.

Отмечается, что наиболее распространенной является общая тенденция, когда страны связывают уровень поддержки и помощи к интеграции, трудоустройства и фактического проживания.

Например, в Испании действие временной защиты для украинцев действует до 2027 года. Однако появились определенные изменения – выплаты денежной помощи прекратили, вопрос жилья решают через благотворительные организации и только в начале пребывания в стране. Далее – нужно найти собственное жилье и платить аренду.

Обратите внимание! Такой подход прямо демонстрирует процесс интеграции украинцев в экономику Испании. Люди получают приют, но должны искать возможности, чтобы в дальнейшем оставаться в стране.

В противоположность – Италия. Действие временной защиты тоже до 2027 года. Но страна помогает переселенцам финансово в течение первых трех месяцев пребывания в государстве. В 2026 году выплачивают 300 евро в месяц для каждого взрослого и еще 150 евро для несовершеннолетнего ребенка.

То есть Италия аналогично готова пойти на определенные уступки для переселенцев, однако только на период адаптации. Это краткосрочная поддержка, а не постоянная социальная помощь.

Что еще известно о перемещенных лицах?