Глава держави зазначив, що український дипломатичний марафон продовжується без перерви. Він розпочався в грудні після візиту Зеленського до Вашингтона, повідомляє 24 Канал.

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Президент розповів про візит Рютте

Зеленський зазначив, що сьогодні з візитом у Києві був прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте – лідер, який дуже допомагає Україні захищати свободу.

Лідер держави, яка дуже допомагає нам захищати Україну та всю Європу. Нідерланди – серед провідних партнерів України. Це проявляється і в збройній підтримці, і в політичній, і в юридичній,

– зауважив президент.

Глава держави провів з Рютте змістовні переговори. Буде більше:

зброї для українських воїнів,

тиску на державу-терориста,

можливостей відновити справедливість.

Дивіться звернення Володимира Зеленського