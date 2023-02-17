Глава держави зазначив, що український дипломатичний марафон продовжується без перерви. Він розпочався в грудні після візиту Зеленського до Вашингтона, повідомляє 24 Канал.
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Президент розповів про візит Рютте
Зеленський зазначив, що сьогодні з візитом у Києві був прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте – лідер, який дуже допомагає Україні захищати свободу.
Лідер держави, яка дуже допомагає нам захищати Україну та всю Європу. Нідерланди – серед провідних партнерів України. Це проявляється і в збройній підтримці, і в політичній, і в юридичній,
– зауважив президент.
Глава держави провів з Рютте змістовні переговори. Буде більше:
- зброї для українських воїнів,
- тиску на державу-терориста,
- можливостей відновити справедливість.
Дивіться звернення Володимира Зеленського