Відповідне розпорядження президента було опубліковане ввечері 17 лютого. За плечима Дмитра Брижинського чималий бойовий досвід, зокрема полковник очолював штаб оборони Чернігова з початком повномасштабного вторгнення Росії.

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Що відомо про Дмитра Брижинського

Дмитро Брижинський закінчив Харківський інститут танкових військ (2001), Чернігівський державний інститут економіки і управління (2008), Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Шевченка (2010), Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (2018), Національний університет "Чернігівська політехніка" (2021).

У 2014 році очолював БТГ 1-ї окремої танкової бригади на базі механізованого батальйону, яка у червні блокувала окупаційні російські сил під Луганськом. Згодом став начальником штабу та першим заступником командира військової частини 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Гетьмана Виговського, а в березні 2019 року очолив 93-тю окрему механізовану бригаду "Холодний Яр".

З початком повномасштабного вторгнення керував штабом оборони Чернігова, а в травні став командиром 58 окремої мотопіхотної бригади. У жовтні Брижинський став керівником патронатної служби апарату облдержадміністрації Чернігівщини та радником голови ОВА В'ячеслава Чауса.

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