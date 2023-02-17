Соответствующее распоряжение президента было опубликовано вечером 17 февраля. За плечами Дмитрия Брижинского большой боевой опыт, в частности полковник возглавлял штаб обороны Чернигова с началом полномасштабного вторжения России.

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Что известно о Дмитрии Брыжинском

Дмитрий Брижинский окончил Харьковский институт танковых войск (2001), Черниговский государственный институт экономики и управления (2008), Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Шевченко (2010), Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского (2018), Национальный университет "Черниговская политехника" (2021).

В 2014 году возглавлял БТГ 1-й отдельной танковой бригады на базе механизированного батальона, блокировавшей в июне оккупационные российские сил под Луганском. Затем стал начальником штаба и первым заместителем командира воинской части 58-й отдельной мотопехотной бригады имени Гетьмана Выговского, а в марте 2019 года возглавил 93-ю отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр".

С началом полномасштабного вторжения руководил штабом обороны Чернигова, а в мае стал командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады. В октябре Брижинский стал руководителем патронатной службы аппарата облгосадминистрации Черниговской области и советником председателя ОВА Вячеслава Чауса.

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