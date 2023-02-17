Соответствующее распоряжение президента было опубликовано вечером 17 февраля. За плечами Дмитрия Брижинского большой боевой опыт, в частности полковник возглавлял штаб обороны Чернигова с началом полномасштабного вторжения России.
Обратите внимание Суд запретил Атрошенко занимать должность мэра Чернигова в течение года
Что известно о Дмитрии Брыжинском
Дмитрий Брижинский окончил Харьковский институт танковых войск (2001), Черниговский государственный институт экономики и управления (2008), Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Шевченко (2010), Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского (2018), Национальный университет "Черниговская политехника" (2021).
В 2014 году возглавлял БТГ 1-й отдельной танковой бригады на базе механизированного батальона, блокировавшей в июне оккупационные российские сил под Луганском. Затем стал начальником штаба и первым заместителем командира воинской части 58-й отдельной мотопехотной бригады имени Гетьмана Выговского, а в марте 2019 года возглавил 93-ю отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр".
С началом полномасштабного вторжения руководил штабом обороны Чернигова, а в мае стал командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады. В октябре Брижинский стал руководителем патронатной службы аппарата облгосадминистрации Черниговской области и советником председателя ОВА Вячеслава Чауса.
Почему в Чернигове образовали военную администрацию
- 7 декабря 2022 года Яворовский районный суд запретил городскому председателю Чернигова Владиславу Атрошенко занимать свой пост в течение года.
- Сам Владислав Атрошенко обвинил представителей Офиса Президента в давлении на суд. Также он заявил о "деле чести" и сказал, что будет подавать апелляцию.
- Впоследствии 1 февраля 2023 Львовский апелляционный суд рассмотрел апелляцию на решение Яворивского районного суда. Но Владислав Атрошенко таки отстранили от должности мэра на один год.
- Причиной отстранения стало то, что в августе 2022 года Владислав Атрошенко дал указание своему водителю вывезти автомобиль жены Tesla Model X за границу. По словам правоохранителей, это частный интерес. Ведь водитель имел официальную командировку и деньги на бензин из бюджета города.
- 9 февраля исполняющим обязанности Черниговского городского головы был назначен секретарь горсовета Александр Ломак.
- Уже 13 февраля Владимир Зеленский подписал указ о создании в Чернигове городской военной администрации.