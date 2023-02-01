Апелляцию на решение об отстранении мэра Чернигова суд должен был принять еще 27 января, однако заседание перенесли. Тогда Атрошенко приехали поддержать 30 мэров украинских городов.

Достойно внимания Во Львов приехали 30 мэров, чтобы поддержать Атрошенко: заседание суда перенесли

Что этому предшествовало

В августе 2022 года Атрошенко дал указание своему водителю вывезти за границу автомобиль жены. Правоохранители назвали это частным интересом, поскольку водитель имел официальную командировку и деньги на бензин из бюджета города.

НАПК составило протокол о конфликте интересов, а 15 сентября 2022 года протокол о коррупции. Атрошенко заявил, что на него поступают политическое давление. Он отметил, что сотни обысков в мэрии проходили еще в 2021 году.

Интересно, что на сайте президента даже появилась петиция с требованием остановить давление на Атрошенко. Она набрала необходимое количество голосов.

Какое решение принял суд

Во время заседания 1 февраля суд отменил дополнительный штраф в 3400 гривен, который наложил Яворовский районный суд, но оставил в силе штраф в 6800 гривен. Кроме того, судьи подтвердили отстранение Атрошенко от должности в год. Это решение обжалованию не подлежит.

Судья объявляет решение по делу Атрошенко: видео

На суде заслушали показания водителя Александра Коробко, с которым Атрошенко пытался пересечь государственную границу в пункте пропуска "Краковец".

По его словам, это он настоял на том, чтобы пересечь границу и обменять автомобиль Tesla, принадлежащий жене Атрошенко, на служебный автомобиль Toyota Camry, который официально закреплен за водителем.

Атрошенко прокомментировал решение суда: смотрите видео

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Атрошенко будет подавать иск в Европейский суд по правам человека по этому делу.

Как отреагировал Садовый

Глава Львова Андрей Садовый прокомментировал решение суда.

Общество избрало, а суд фактически уволил. Тем не менее, мэр Чернигова не снимает с себя ответственности и готов нести наказание по закону. Но решение об отстранении беспрецедентно,

– написал мэр Львова.

Он также добавил, что не понимает, почему за спасение своих детей Атрошенко должен платить должностью. Владислав не покинул свой город и был с общиной во время крупнейших обстрелов и достойно выполнял свой долг.

Суд по делу Атрошенко / Фото с телеграмма Садового

Садовый отметил, что местное самоуправление является основой демократических ценностей Европейского союза, и никто не позволит их разрушать.

"Мы вместе с Ассоциализацией городов Украины будем искать справедливости в европейских судах. В сложные времена все должны быть вместе как один, потому что только так можно одержать победу!" – резюмировал Садовый.