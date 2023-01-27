Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый. Он отметил, что заседание было перенесено на 1 февраля.

К теме Мэра Чернигова Атрошенко лишили должности и оштрафовали, – ДБР

"Апелляционное заседание по делу об отстранении мэра Чернигова от исполнения служебных обязанностей перенесено на 1 февраля. Сегодня во Львов приехали примерно 30 мэров больших и малых городов, чтобы поддержать Владислава Атрошенко. Ожидаем справедливого решения", – написал Садовый.



Мэры городов приехали поддержать Атрошенко / Фото с телеграмма Андрея Садового



Рассмотрение апелляции перенесли / Фото с телеграмма Андрея Садового



Заседание состоится 1 февраля / Фото с телеграмма Андрея Садового

Заявление Кличко

На заседание приехал и мэр Киева Виталий Кличко. Он сказал, что это первый прецедент в Украине, когда город лишают руководителя, избранного людьми. Причины этого процесса Кличко назвал "притянутыми за уши".

На сегодняшний день речь о каждом мэре, о каждом главе общины, о каждом жителе, волеизъявления которого уже не считают. Убежден, что суд примет правильное решение о защите самоуправления. Если нет, то не остается ничего другого, как обращаться в Европейский суд, – заявил мэр столицы.

В чем обвиняют Атрошенко