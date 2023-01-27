Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый. Он отметил, что заседание было перенесено на 1 февраля.
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"Апелляционное заседание по делу об отстранении мэра Чернигова от исполнения служебных обязанностей перенесено на 1 февраля. Сегодня во Львов приехали примерно 30 мэров больших и малых городов, чтобы поддержать Владислава Атрошенко. Ожидаем справедливого решения", – написал Садовый.
Мэры городов приехали поддержать Атрошенко / Фото с телеграмма Андрея Садового
Рассмотрение апелляции перенесли / Фото с телеграмма Андрея Садового
Заседание состоится 1 февраля / Фото с телеграмма Андрея Садового
Заявление Кличко
На заседание приехал и мэр Киева Виталий Кличко. Он сказал, что это первый прецедент в Украине, когда город лишают руководителя, избранного людьми. Причины этого процесса Кличко назвал "притянутыми за уши".
На сегодняшний день речь о каждом мэре, о каждом главе общины, о каждом жителе, волеизъявления которого уже не считают. Убежден, что суд примет правильное решение о защите самоуправления. Если нет, то не остается ничего другого, как обращаться в Европейский суд, – заявил мэр столицы.
В чем обвиняют Атрошенко
- Яворовский районный суд Львовской области 7 декабря запретил Атрошенко занимать должность. Решение связано с тем, что мэр в августе 2022 года дал указание своему водителю вывезти за границу автомобиль жены. Правоохранители назвали это частным интересом, поскольку водитель имел официальную командировку и деньги на бензин из бюджета города.
- НАПК составило протокол о конфликте интересов, а 15 сентября 2022 года протокол о коррупции.
- Атрошенко заявил, что на него поступают политическое давление. Он отметил, что сотни обысков в мэрии проходили еще в 2021 году.
- В мэрии Чернигова рассказали, что Атрошенко не выпускали за границу для участия в конференциях. Это лишает Чернигов возможности получить деньги на восстановление доноров.
- Атрошенко заявлял, что Офис Президента пытается лишить его должности.
- На сайте президента появилась петиция с требованием остановить давление на Атрошенко. Она набрала необходимое количество голосов.