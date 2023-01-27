Про це розповів мер Львова Андрій Садовий. Він зазначив, що засідання перенесли на 1 лютого.

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"Апеляційне засідання щодо справи про відсторонення мера Чернігова від виконання службових обов'язків перенесено на 1 лютого. Сьогодні до Львова приїхали приблизно 30 мерів великих та малих міст, щоб підтримати Владислава Атрошенка. Очікуємо на справедливе рішення", – написав Садовий.



Мери міст приїхали підтримати Атрошенка / Фото з телеграму Андрія Садового



Розгляд апеляції перенесли / Фото з телеграму Андрія Садового



Засідання відбудеться 1 лютого / Фото з телеграму Андрія Садового

Заява Кличка

На засідання приїхав і мер Києва Віталій Кличко. Він сказав, що це перший прецедент в Україні, коли місто позбавляють очільника, якого обрали люди. Причини цього процесу Кличко назвав "притягнутими за вуха".

На сьогодні мова про кожного мера, про кожного голову громади, про кожного мешканця, волевиявлення якого вже не рахують. Переконаний, що суд ухвалить правильне рішення щодо захисту самоврядування. Якщо ні, то не залишається нічого іншого, як звертатися до Європейського суду, – заявив мер столиці.

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