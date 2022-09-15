Про це розповіли 15 вересня у Державному бюро розслідувань. Зазначили, що міський голова Чернігова доручив своєму водієві вивезти за кордон автомобіль дружини.

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"Це становило його приватний інтерес. До того ж водію мера для цього оформили відрядження та виділили з бюджету кошти. Зокрема, на бензин", – зазначили у ДБР.

Позиція Атрошенка

У пресслужбі Чернігівської міської ради зазначили, що у структурних підрозділах відомства було сотні обшуків у 2021 році. Вони вважають, що це політичне переслідування й воно продовжується під час воєнного стану.

Ця ситуація не залишає жодних сумнівів у тому, що силовики виконують політичне замовлення: копати й знайти будь-що і за будь-яку ціну проти мера Чернігова,

– заявили у міськраді.

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Зазначили, що мера не випускали за кордон і позбавили Чернігів можливості отримати від іноземних урядів та донорів гроші на відбудову. У мерії також вважають, що працівники силових структур зрежисували транслювання російської пропагандистки скабєєвої в одному із фітнес-залів міста, щоб дискредитувати персонального міського голову.

"А тепер представники НАЗК з'ясовують чому, коли Владислава Атрошенка прикордонники не випустили на конференцію в Лугано, з офіційним дозволом зміг виїхати його водій", – сказали у міськраді.

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