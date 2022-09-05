Військових затримали правоохоронці. Невдовзі суд обере їм запобіжний захід. Прокурори клопотатимуть про тримання під вартою.

До теми Почула вибухи, а тоді побачила, що син поранений, – мати постраждалого у Чернігові хлопчика

Затримали військовослужбовця і його командира

Один із військовослужбовців під час демонстрації зброї дозволив дитині взяти до рук споряджену реактивну протитанкову гранату (РПГ–26) та натиснути спусковий гачок,

– мовиться у повідомленні.

То ж повідомлення про підозру оголосили військовому, який давай гранату, а також його командиру. Той дав наказ підлеглим привезти зброю на виставку для демонстрації.

В Офісі генпрокурора повідомили, що військові є бійцями тероборони. Їх підозрюють у порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам. Тепер службовцям загрожує ув'язнення терміном до 10 років.

Напередодні про затримання підозрюваних повідомив президент

Увечері 4 вересня під час свого традиційного відеозвернення президент Володимир Зеленський заявив, що 2 людей, які причетні до вибуху, вже затримали. Він наголосив, що це той, хто дозволив дитині взяти до рук зброю, а також той, хто віддав наказ принести її на публічних міський захід.

Глава держави закликав правоохоронців та урядовців уважно стежити за тим, щоб на публічних заходах не було бойової зброї.

Актуально На виставці зброї в Чернігові пролунав вибух: все, що відомо про інцидент

Коротко про вибух зброї у Чернігові

Дивіться більше – Зеленський заявив про затримання 2 причетних до вибуху зброї: відео