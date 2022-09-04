Дитина перебуває у медикаментозному сні

Лікарі завершили операцію лише після 22:00 3 вересня. Про це розповіла виконувачка обов'язки генерального директора дитячої обласної лікарні Тетяна Лебедєва.

Актуально На виставці зброї в Чернігові пролунав вибух: все, що відомо про інцидент

Проведено комп'ютерно-томографічне дослідження мозку. Сьогодні, 4 вересня, зібрався консиліум з лікарів спеціалістів хірургічного, офтальмологічного профілю. Дитина зараз перебуває в реанімаційному відділенні,

– пояснила Лебедєва.

Зараз лікарі роблять все можливе, щоб вивести дитину з медикаментозного сну, а після того перевести на лікування.

Що відомо про вибух на виставці зброї у Чернігові

3 вересня у Чернігові відбувся благодійний ярмарок, на якому була виставка зброї. В обід пролунав потужний вибух – спрацював ручний протитанковий гранатомет, який був експонатом. За словами правоохоронців, у бойовий стан його привели представники організаторів, коли демонстрували присутнім різні зразки зброї та боєприпасів.

Відомо, що на курок гранатомета натиснув 10-річний хлопчик. Від пострілу його оглушило. Загалом постраждали 6 дітей. Найбільше – 2-річний хлопчик.

Двоє хлопців віком 14 та 13 років отримали акустичну травму, тобто оглушення. 7-річному хлопчику лікарні наклали шви на руку й госпіталізували. Двох братів, 10 й 12 років, уже відпустили додому. У старшого – травма тулуба.

Справою займається Державне бюро розслідувань. Правоохоронці вже опитали свідків. Винним загрожує від 2 до 10 років в'язниці.

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На трагедію відреагував президент

Президент Володимир Зеленський відреагував на вибух під час свого традиційного вечірнього звернення. Глава держави закликав правоохоронців не зволікати з розслідуванням, адже всіх винних потрібно покарати.

Політик попросив представників місцевої влади та правоохоронців пильнувати за такими заходами уважніше. Водночас заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко запевнив, що "держава не залишиться осторонь" трагедії.

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