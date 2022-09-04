В історичній частині міста, на Валу, відбувався благодійний ярмарок "Північний шарварок". Однією з локацій була виставка боєприпасів. Вибух пролунав близько 13:30.

До теми У Чернігові пролунав вибух біля виставки боєприпасів: травмувалися діти

Гранатомет був у бойовій готовності

За кілька хвилин після вибуху з'ясували, що спрацював ручний протитанковий гранатомет. Він був експонатом на виставці.



На місце примчали "швидкі" / Фото "Суспільне"

Правоохоронці стверджують, що у бойовий стан його привели представники організаторів, демонструючи громадянам різні зразки зброї та боєприпасів.

У перші секунди після вибуху в людей з'явилась паніка. Всі побігли в укриття, оскільки не розуміли, що відбувається. Ці кадри потрапили на відео.

Постраждали діти

Гранатомет тримав і натискав на курок 10-річний хлопчик. Його оглушило. Спочатку повідомляли про трьох поранених дітей, але потім ця кількість зросла.



Травмувались діти / Фото "Суспільне"

Близько 16:00 мер Чернігова Владислав Атрошенко повідомив про 8 поранених: 4 дорослих та 4 дітей. Перед цим він зазначив, що 2-річний хлопчик перебуває у важкому стані.

Однак о 17:00 Офіс генпрокурора повідомив про 5 поранених, серед яких четверо дітей.

Журналісти "Суспільного" повідомляють, що у людей є поранення і контузії. В 7-річного хлопчика поранена рука. Йому зробили рентген, але перелому немає.



Пораненим надали допомогу / Фото "Суспільне"

Яка остаточна кількість поранених

Детальніше про наслідки трагедії вже наступного дня розповів голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Він повідомив журналістам, що загалом по медичну допомогу звернулися 8 дітей. Щодо дорослих, то зазнали поранень 7 людей, серед яких є один військовий.

Проте госпіталізація знадобилася лише 4 особам – 2 дорослим та 2 дітям. Серед госпіталізованих дітей є 2-річний хлопчик, у якого осколкове поранення обличчя та складна травму кисті. Дитині провели кілька операцій, зараз хлопчик у важкому стані в реанімації. Також у лікарні перебуває 7-річний хлопчик, у якого поранена рука та діагностований струс мозку.

ДБР розслідує справу

За справу взялось Державне бюро розслідувань. Правоохоронці опитали свідків на місці подій. Вже почали розслідування за фактом поранення дітей. Вирішують питання щодо затримання причетних до злочину та повідомлення їм про підозру.

Слідство вже встановило, що на акції у центрі міста представники організаторів, демонструючи громадянам різні зразки зброї та боєприпасів, привели у бойовий стан гранатомет,

– мовиться у висновку.



ДБР працюють на місці / Фото "Суспільне"

Затримали перших підозрюваних

У своєму зверненні за 4 вересня президент повідомив, що вже затримані перші підозрювані в цьому кримінальному провадженні. Це люди, яких вважають безпосередньо причетними до трагічного інциденту:

той, хто дав наказ відвезти бойову зброю на публічний міський захід;

той, хто дозволив дитині взяти зброю до рук.

Ще раз попереджаю, пильнуйте, щоб на публічних заходах не було бойової зброї та інших небезпечних засобів. Життя людей – це спільна відповідальність усіх, хто повинен гарантувати безпеку,

– звернувся президент до представників влади й правоохоронних органів на місцях.

Звернення Зеленського, де він про це говорив: дивіться відео

У якому стані постраждалі

Станом на 18:40 3 вересня відомо вже про 6 постраждалих дітей унаслідок вибуху. Виконуюча обов'язки генерального директора дитячої обласної лікарні Тетяна Лебедєва розповіла про їхній стан:

10-річний та 12-річний хлопці , які є братами, вже вдома. У старшого – травмований тулуб;

, які є братами, вже вдома. У старшого – травмований тулуб; 14-річний та 13-річний хлопці отримали акустичну травму – так зване оглушення;

отримали акустичну травму – так зване оглушення; 7-річному хлопчику наклали шви на руку, також у нього діагностували струс мозку. Його госпіталізували;

наклали шви на руку, також у нього діагностували струс мозку. Його госпіталізували; Найважчих травм зазнав 2-річний хлопчик. У нього осколкове поранення обличчя та складну травму кисті. Ввечері 3 вересня дитину оперували дитячі хірурги: щелепно-лицьові, судинні з обласної лікарні та лікар-офтальмолог. Щодо цього хлопчика не має ніяких прогнозів, адже стан дитини важкий;

Спогади очевидців

У коментарі журналістам Богдан Гейко, який став очевидцем інциденту, розповів, що він на власні очі бачив жахливу картинку – як дитина дістала кільце, ймовірно навчальної гранати, і розірвалася.

Я бачив як дитині дали, не знаю що, але думаю, навчальну гранату – дитина дістала кільце і вона розірвалася. Їй підняло шкіру над рукою й обличчя з'їхало. Мабуть, якось так, я не знаю, як це описати, оскільки бачу таке вперше,

– поділився він.

Матір 7-річного постраждалого Оксана пригадала, що за кілька хвилин до вибухів вона глянула на дітей та продовжила плести маскувальні сітки. Коли вже вибухи пролунали – вона побачила, що її дитина поранена. Жінка зазначила, що ніхто організатори ярмарку та виставки зброї не мали на меті нічого поганого, однак те, що сталося, Оксана назвала недбалістю.

Реакція Зеленського

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський відреагував на події в Чернігові та назвав цю ситуацію абсолютно неприпустимою. Глава держави закликав якнайшвидше знайти та покарати винних, зокрема з'ясувати, хто приніс на виставку бойову зброю. Також Зеленський попросив представників місцевої влади та правоохоронців пильнувати за такими заходами уважніше.

На жаль, маємо сьогодні абсолютно неприпустиму подію в місті Чернігів. Вдень на публічному заході в центрі міста пролунав вибух, спрацював гранатомет. Серед постраждалих – діти. Маленький хлопчик зараз у важкому стані в реанімації. Правоохоронці мають якнайшвидше зʼясувати, чому це сталося, хто приніс бойову зброю на цей міський захід. Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності. І будуть,

– наголосив президент.

Що загрожує винним

Зауважимо, відповідно до статті про порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку, винним загрожує від 2 до 10 років в'язниці.

Очільник ОВА В'ячеслав Чаус запевнив, що винуватці будуть покарані.

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