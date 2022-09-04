Про це в етері загальнонаціонального телемарафону повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує 24 канал. У лікарнях опинилися 4 постраждалих.

Зверніть увагу Детонування боєприпасів на виставці в Чернігові: правоохоронці шукають свідків

У якому стані постраждалі

В'ячеслав Чаус зазначив, що 15 людей – це всі, хто звернувся за допомогою до лікарів. Госпіталізовані 4 людей – мова йде про 2 дорослих та 2 дітей.

Серед госпіталізованих дітей – 2-річний хлопчик. У нього осколкове поранення обличчя та складну травму кисті. Увечері 3 вересня дитині провели кілька операцій, зараз хлопчик у важкому стані в реанімації.

Також госпіталізований 7-річний хлопчик, у якого поранена рука та діагностований струс мозку.

У лікарні опинилася і мама 2-річного хлопчика. Керівник міської лікарні №2 Владислав Кухар у коментарі Суспільному розповів, що жінка перебуває у травматологічному відділенні. Її стан задовільний і за сприятливих умов її випишуть за 2 – 3 дні.

Ще один госпіталізований – військовослужбовець.

У якому стані інші постраждалі діти

Увечері 3 вересня, коли кількість постраждалих дітей становила 6 осіб, виконуюча обов'язки генерального директора дитячої обласної лікарні Тетяна Лебедєва розповіла, що крім 2-річного та 7-річного хлопчиків, постраждали ще брати віком 10 та 12 років. Їх одразу після обстеження відправили додому.

Також постраждали 13-річний та 14-річний хлопці. У них діагностували акустичну травму – так зване оглушення.

Вибухи на виставці зброї в Чернігові

У Чернігові 3 вересня відбувся благодійний ярмарок "Північний шарварок", на якому була виставка зброї. Вибухи пролунали близько 13:30. За кілька хвилин після вибуху з'ясували, що спрацював ручний протитанковий гранатомет, який був експонатом на виставці.

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський відреагував на інцидент і наголосив, що винних потрібно знайти та покарати, адже факт потрапляння бойової зброї на ярмарок став причиною вибухів. Події в Чернігові розслідує ДБР.

Варто переглянути – наслідки обстрілу Дніпропетровщини: дивіться відео