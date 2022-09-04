Правоохоронці закликають громадян не зволікати. Інформація потрібна оперативно.

До теми Почула вибухи, а тоді побачила, що син поранений, – мати постраждалого у Чернігові хлопчика

Якщо ви стали свідком детонування боєприпасів, робили фото та відео зйомку заходу, повністю або частково, на свої цифрові прилади, то, будь ласка, не зволікайте,

– наголосили правоохоронці.

Куди звертатися свідкам

Свідкам потрібно звернутися до слідчого відділу теруправління Державного бюро розслідування у Чернігові та надати всі відео- й фотоматеріали. Ця інформація дуже допоможе слідству.

Телефони для зв'язку:

097 018 47 56

095 894 29 94.

Що відомо про вибух у Чернігові

Трагедія трапилася в обід 3 вересня на виставці зброї на благодійному ярмарку у Чернігові. Правоохоронці кажуть, що спрацював ручний протитанковий гранатомет, який був експонатом. У бойовий стан його привели представники організаторів під час демонстрації зразків зброї та боєприпасів.

Від вибуху постраждали 6 дітей:

двоє хлопців віком 14 та 13 років оглушило;

7-річному хлопчику медики наклали шви на руку й госпіталізували;

двох братів, 10 й 12 років, уже відпустили додому. У старшого – травма тулуба;

найсерйозніші травми у 2-річного хлопчика. Лікарі оперували його 7 годин. Зараз стан дитини – стабільно важкий. Малюка намагаються вивести з медикаментозного сну.

Зауважимо, винуватцям трагедії загрожує від 2 до 10 років в'язниці. Президент Володимир Зеленський закликав слідчих не баритися з розслідування, аби винні якомога швидше понесли відповідальність.

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