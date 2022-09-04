Правоохранители призывают граждан не медлить. Информация необходима оперативно.
К теме Услышала взрывы, а потом увидела, что сын ранен, – мать пострадавшего в Чернигове мальчика
Если вы стали свидетелем детонирования боеприпасов, делали фото и видео съемку мероприятия полностью или частично на свои цифровые приборы, то, пожалуйста, не медлите,
– отметили правоохранители.
Куда обращаться свидетелям
Свидетелям следует обратиться в следственный отдел теруправления Государственного бюро расследования в Чернигове и предоставить все видео- и фотоматериалы. Эта информация очень поможет следствию.
Телефоны для связи:
- 097 018 47 56
- 095 894 29 94.
Что известно о взрыве в Чернигове
Трагедия произошла в обед 3 сентября на выставке оружия на благотворительной ярмарке в Чернигове. Правоохранители говорят, что сработал ручной противотанковый гранатомет, являвшийся экспонатом. В боевом положении его привели представители организаторов во время демонстрации образцов оружия и боеприпасов.
От взрыва пострадали 6 детей:
- двоих парней в возрасте 14 и 13 лет оглушили;
- 7-летнему мальчику медики наложили швы на руку и госпитализировали;
- двоих братьев, 10 и 12 лет, уже отпустили домой. У старшего – травма туловища;
- самые серьезные травмы у 2-летнего мальчика. Врачи оперировали его 7 часов. Сейчас состояние ребенка – стабильно тяжелое. Малыша пытаются вывести из медикаментозного сна.
Заметим, виновникам трагедии грозит от 2 до 10 лет тюрьмы. Президент Владимир Зеленский призвал следователей не медлить по расследованию, чтобы виновные как можно скорее понесли ответственность.
Смотрите больше – Зеленский отреагировал на трагедию в Чернигове: видео