Военных задержали правоохранители. Вскоре суд изберет им меру пресечения. Прокуроры будут ходатайствовать о содержании под стражей.
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Задержали военнослужащего и его командира
Один из военнослужащих во время демонстрации оружия позволил ребенку взять в руки заряженную реактивную противотанковую гранату (РПГ–26) и нажать спусковой крючок,
– говорится в сообщении.
Сообщение о подозрении объявили военному, который позволил ребенку нажать спусковой крючок, а также его командиру. Тот дал приказ подчиненным привезти оружие на выставку для демонстрации.
В Офисе генпрокурора сообщили, что военные являются бойцами теробороны. Их подозревают в нарушении правил обращения с оружием, причинившее телесные повреждения нескольким лицам. Теперь служащим грозит заключение сроком до 10 лет.
Накануне о задержании подозреваемых сообщил президент
Вечером 4 сентября во время своего традиционного видеообращения президент Владимир Зеленский заявил, что 2 человек, которые причастны к взрыву, уже задержали. Он подчеркнул, что это тот, кто позволил ребенку взять в руки оружие, а также тот, кто отдал приказ принести его на публичное городское мероприятие.
Глава государства призвал правоохранителей и чиновников внимательно следить за тем, чтобы на публичных мероприятиях не было боевого оружия.
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Коротко о взрыве оружия в Чернигове
- В обед 3 сентября на благотворительной ярмарке в Чернигове прогремел взрыв на выставке оружия.
- Из-за этого пострадали 15 человек – 8 детей и 6 взрослых, в том числе и военный.
- В больнице оказались 4 человека, среди которых 2 детей – 7-летний и 2-летний мальчики. Также в медучреждении находятся мама 2-летнего ребенка и военнослужащий.
- 4 сентября врачи сообщили, что самого маленького ребенка пришлось оперировать 7 часов. Состояние малыша стабильно тяжелое.
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