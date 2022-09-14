І хоча ДБР офіційно не повідомляє, хто є фігурантом справи, ZAXID.NET пише, що обшук провели у помешканні колишнього керівника Львівської митниці 33-річного Данііла Меньшикова.

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Видання повідомляє, що обшук відбувся у рамках кримінальної справи у вівторок, 13 серпня. Слідчі ДБР завітали за місцем проживання Данііла Меньшикова, а також ще декількох посадовців Львівської митниці у справі про махінації під час оформлення автомобілів.

Під час обшуків були вилучені:

копії документів та чорнові записи,

мобільні телефони та готівка.

Довідка. Данііл Меньшиков перебував на посаді в.о. керівника Львівської митниці з грудня 2021 року. У серпні 2022 року його замінив Олег Шахрай.

У ДБР зазначили, що відкрили кримінальне провадження щодо службових осіб Львівської митниці, які незаконно звільняли від сплати митних платежів ввезені з-за кордону автомобілі.

Річ у тім, що з 1 липня 2022 року Верховна Рада скасувала своє рішення щодо звільнення від митних платежів транспортних засобів, що ввозяться в країну, однак працівники одного з митних постів Львівської митниці цього "не помітили". За оперативними даними, вони ще майже тиждень у липні оформлювали ввезені автомобілі за нульовою ставкою.

Скільки заробили митники

За такої схеми зацікавленим особам вдалося завезти до України без сплати мита понад 60 транспортних засобів, через що до бюджету не надійшли мільйони гривень митних платежів. Загальна сума завданих збитків встановлюється.

Яке покарання світить зловмисникам

Кримінальне провадження слідчі ДБР відкрили за фактами зловживання владою та службового підроблення. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.