Чи потрібно повторно оновлювати дані в Резерв+, якщо вони вже актуальні: що варто знати

Повторно оновлювати персональні дані в Резерв+, якщо вони не змінювалися та правильно відображаються в реєстрі "Оберіг", не потрібно. Однак у разі зміни адреси, номера телефону, сімейного стану, місця роботи чи інших облікових відомостей повідомити про це необхідно протягом семи днів.

Чи потрібно повторно оновлювати дані в Резерв+

Обов'язок військовозобов'язаних, призовників і резервістів полягає в тому, щоб повідомляти про зміни персональних даних, а не регулярно повторювати їх оновлення без причини, зазначають на сайті Сил оборони України.

Якщо людина вже внесла необхідні відомості, вони залишаються актуальними, а в "Резерв+" немає помилок чи повідомлень про потребу уточнення, повторно подавати ті самі дані не потрібно.

Водночас варто розрізняти оновлення персональних даних і оновлення електронного військово-облікового документа. У "Резерв+" можна повторно завантажити документ, щоб отримати актуальну інформацію з реєстру "Оберіг". Це не означає, що потрібно заново подавати всі персональні відомості.

Які дані потрібно оновлювати

Якщо персональні відомості змінилися, повідомити про це потрібно протягом семи днів. Це стосується, зокрема:

адреси задекларованого або фактичного проживання;

номера телефону та адреси електронної пошти;

сімейного стану;

місця роботи та посади;

стану здоров'я та інших відомостей, які мають значення для військового обліку.

Зробити це можна через застосунок "Резерв+", особисто в ТЦК та СП або в інший передбачений спосіб. Під час звернення можуть знадобитися документи, які підтверджують зміни.

Як перевірити, чи актуальні дані в Резерв+

Насамперед відкрийте застосунок і перегляньте електронний військово-обліковий документ. Перевірте персональні відомості, категорію та статус військового обліку, а також дату формування документа.

За потреби можна отримати розширені дані з реєстру "Оберіг". Для цього в "Резерв+" передбачено відповідний сервіс. Якщо інформація правильна й не змінювалася, подавати повторний запит на її оновлення лише заради повторення процедури не потрібно.

Якщо хочете перевірити, чи відображається найновіша інформація, скористайтеся функцією оновлення електронного документа в застосунку. Вона дає змогу повторно отримати відомості з реєстру.

Що робити, якщо "Резерв+" показує помилку

Якщо в застосунку з'явився статус "Потребує уточнення", відомості відсутні або дані не відповідають дійсності, варто скористатися функцією "Виправити дані онлайн".

Залежно від ситуації можна подати запит на коригування інформації або повідомити, що дані про вас не знайдено в реєстрі. Після перевірки відомості можуть виправити без особистого візиту до ТЦК та СП.

Якщо дистанційно розв'язати проблему не вдалося, потрібно звернутися до ТЦК та СП, у якому ви перебуваєте на військовому обліку.

Окрема ситуація – коли людина вже проходить військову службу, але в "Резерв+" досі відображається статус перебування на обліку. У такому разі слід подати запит через функцію "Виправити дані онлайн" у категорії "Я військовий, але досі на обліку".

До слова, змінити дані у застосунку "Резерв+" можна самостійно. Зокрема, якщо змінились дані місця проживання, це можна зробити авториизувавшись у Резерв+ через BankID та скористатися сервісом повторного уточнення даних. Далі – після внесення нової адреси – потрібн оперевірити оновлення військово-облікові дані у застосунку.