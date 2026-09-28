Як оновити адресу проживання через Резерв+

Зміна місця проживання є зміною військово-облікових даних, про яку потрібно повідомити протягом 7 днів. Актуальні правила ведення військового обліку передбачають можливість подання повідомлення про зміну облікових даних через електронні сервіси за наявності технічної можливості. Застосунок Резерв+ є електронним кабінетом призовника, військовозобов'язаного та резервіста і дає змогу оновлювати персональні дані без особистого відвідування ТЦК. Серед інформації, яку можна актуалізувати, є, зокрема, адреса проживання.

Щоб змінити адресу, потрібно авторизуватися в Резерв+ через BankID та скористатися сервісом повторного уточнення даних. У застосунку необхідно вказати актуальну адресу проживання та підтвердити внесені відомості.

Важливо! Міноборони раніше пояснювало, що сервіс повторного уточнення дозволяє змінювати в реєстрі "Оберіг" номер телефону, електронну пошту та адресу проживання. При цьому повторно уточнювати дані можна необмежену кількість разів, але не частіше ніж один раз на 7 днів.

Після внесення нової адреси варто перевірити оновлений військово-обліковий документ у застосунку. Дані з реєстру "Оберіг" можна переглянути через Резерв+, а після оновлення документа в ньому має відображатися актуальна інформація.

Зверніть увагу! Водночас важливо розрізняти оновлення інформації в застосунку та внесення змін безпосередньо до реєстру. Резерв+ передає відповідні відомості до "Оберегу", а зміни в облікових даних вносять уповноважені працівники органів ведення реєстру.

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Що робити, якщо нова адреса не відображається

Іноді після зміни місця проживання інформація в Резерв+ може не оновитися одразу. Зокрема, це може бути пов'язано з тим, що дані ще не внесені або не скориговані в реєстрі.

Якщо після подання актуальної адреси вона не відображається або в Резерв+ залишається стара інформація, варто скористатися сервісом "Виправити дані онлайн". Міноборони зазначає, що через цей розділ можна подати запит на виправлення помилок у реєстрі "Оберіг".

Важливо! Якщо проблему не вдається вирішити онлайн, необхідно звернутися до відповідного ТЦК та СП, де людина перебуває на військовому обліку. Міноборони також наголошувало, що якщо після зміни місця проживання дані не відображаються в Резерв+, однією з причин може бути те, що оператор ТЦК ще не встиг внести відповідні відомості до реєстру.

Окремо варто звернути увагу на ситуацію, коли людина переїхала та має стати на військовий облік за новим місцем. Зміна адреси сама по собі не означає, що всі відомості про місце військового обліку автоматично зміняться одночасно з адресою в застосунку. У разі невідповідності даних може знадобитися звернення до ТЦК та СП.

Пам'ятайте! Не варто відкладати оновлення адреси. Чинний порядок військового обліку передбачає обов'язок повідомляти про зміни облікових даних протягом семи днів, а Міноборони окремо зазначає, що Резерв+ призначений для актуалізації таких відомостей онлайн.

Отже, після переїзду насамперед потрібно оновити адресу в Резерв+ і перевірити сформований військово-обліковий документ. Якщо нові відомості не підтягнулися або залишилася помилка, наступним кроком має бути запит на виправлення даних або звернення до ТЦК та СП.

Раніше ми писали, що адвокат наголосив, що ТЦК можуть користуватися своїми повноваженнями та під виглядом законної постановки на облік залишати людей без відстрочки. Це стосується випадків, коли військовозобов'язаний ненароком потрапив на облік в інший центр комплектування.