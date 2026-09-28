Как обновить адрес проживания через "Резерв+"

Смена места жительства является изменением военно-учетных данных, о котором необходимо сообщить в течение 7 дней. Действующие правила ведения воинского учета предусматривают возможность подачи уведомления об изменении учетных данных через электронные сервисы при наличии технической возможности. Приложение "Резерв+" представляет собой электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста и позволяет обновлять персональные данные без личного посещения ТЦК. Среди информации, которую можно обновить, есть, в частности, адрес проживания.

Чтобы изменить адрес, необходимо авторизоваться в "Резерв+" через BankID и воспользоваться сервисом повторного уточнения данных. В приложении нужно указать актуальный адрес проживания и подтвердить внесенные сведения.

Важно! Минобороны ранее поясняло, что сервис повторного уточнения позволяет изменять в реестре "Оберег" номер телефона, адрес электронной почты и адрес проживания. При этом повторно уточнять данные можно неограниченное количество раз, но не чаще, чем один раз в 7 дней.

После внесения нового адреса следует проверить обновленный военно-учетный документ в приложении. Данные из реестра "Оберег" можно просмотреть через "Резерв+", а после обновления документа в нем должна отображаться актуальная информация.

Обратите внимание! При этом важно различать обновление информации в приложении и внесение изменений непосредственно в реестр. "Резерв+" передает соответствующие сведения в "Оберег", а изменения в учетных данных вносят уполномоченные сотрудники органов ведения реестра.

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Что делать, если новый адрес не отображается

Иногда после смены места жительства информация в "Резерв+" может не обновиться сразу. В частности, это может быть связано с тем, что данные еще не внесены или не скорректированы в реестре.

Если после подачи актуального адреса он не отображается или в "Резерв+" остается старая информация, стоит воспользоваться сервисом "Исправить данные онлайн". Минобороны отмечает, что через этот раздел можно подать запрос на исправление ошибок в реестре "Оберег".

Важно! Если проблему не удается решить онлайн, необходимо обратиться в соответствующий ТЦК и СП, где человек состоит на воинском учете. Минобороны также подчеркнуло, что если после смены места жительства данные не отображаются в "Резерв+", одной из причин может быть то, что оператор ТЦК еще не успел внести соответствующие сведения в реестр.

Отдельно стоит обратить внимание на ситуацию, когда человек переехал и должен встать на воинский учет по новому месту. Смена адреса сама по себе не означает, что все сведения о месте воинского учета автоматически изменятся одновременно с адресом в приложении. В случае несоответствия данных может потребоваться обращение в ТЦК и СП.

Помните! Не стоит откладывать обновление адреса. Действующий порядок воинского учета предусматривает обязанность сообщать об изменениях учетных данных в течение семи дней, а Минобороны отдельно отмечает, что "Резерв+" предназначен для актуализации таких сведений в режиме онлайн.

Итак, после переезда в первую очередь нужно обновить адрес в "Резерв+" и проверить сформированный военно-учетный документ. Если новые сведения не обновились или осталась ошибка, следующим шагом должен быть запрос на исправление данных или обращение в ТЦК и СП.

Ранее мы писали, что адвокат подчеркнул, что ТЦК могут использовать свои полномочия и под видом законной постановки на учет оставлять людей без отсрочки. Это касается случаев, когда военнообязанный случайно попал на учет в другой центр комплектования.