Інформація про позов неправдива: в ДБР заявили, що не перешкоджають свободі слова

У Державному бюро розслідувань повідомили про те, що жоден з представників відомства не блокував публікацію розслідування щодо нерухомості брата директора та харківського бізнесмена Олександра Сухачова. ДБР також надіслало листа журналістці, яка створила статтю.

ДБР не перешкоджав публікації розслідування про нерухомість брата Сухачова

Після того, як Державне бюро розслідувань звинуватили в протидії журналістській діяльності, у відомстві спростували інформацію про те, що не відповіли на запит журналістки Аліни Стрижак щодо розслідування. Про це ДБР відповіло в коментарі "Українським Новинам".

Як відповіли представники відомства, "Слідство.Інфо" отримало коментар щодо 143 об'єктів нерухомості брата директора ДБР Олексія Сухачова та будь-якої причетності самого бюро до володіння ними. Тобто ніхто не блокував розслідування та його публікацію в мережі, як про це повідомлялося раніше.

Крім того, в ДБР зазначили, що ніхто з представників відомства, ні його директор чи члени родини не подавали позов, чи заяву до суду.

Принагідно повідомляємо, що на сайті Громадської організації "Центр протидії корупції" розміщена інформація, яка не відповідає дійсності, зокрема безпідставним є твердження: "жодної відповіді на запит ані від Олексія Сухачова, ані від "Паркового-2" ЦПК не отримали,

– повідомили у відповідь на запит.

За словами посадовців, журналістка Аліна Стрижак отримала вичерпну відповідь ще 7 липня.

Там відповіли, що зацікавлені у висвітленні будь-яких питань, які з'являються в журналістів, але не володіють інформацією про власність нерухомості в Олександра Сухачова та її вартості.



Відповідь ДБР на запитання "Слідство.Інфо" / Скриншот

Нагадаємо, 7 липня стало відомо від Центру протидії корупції, що Печерський суд фактично заборонив журналістам не лише оприлюднювати розслідування, а й збирати інформацію про фігурантів. У Центрі протидії корупції назвали таке рішення небезпечним прецедентом для свободи слова.

Представники Центру підозрювали, що держава таким чином випробовувала механізм, щоб блокувати журналістські антикорупційні розслідування ще до їхньої публікації. А це своєю чергою суперечить Конституції України, Європейській конвенції з прав людини та євроінтеграційним зобов'язанням України щодо захисту свободи слова.