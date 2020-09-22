Новим виконувачем обов'язком директора Державного бюро розслідувань України замість Олександра Соколова став Олексій Сухачов. Його лише у серпні призначили на посаду заступника директора ДБР.

У ДБР – новий керівник Про зміни у керівному складі Державного бюро розслідувань свідчать дані з офіційного сайту відомства. Раніше очолював ДБР Олександр Соколов. Наразі він повернувся на посаду заступника директора бюро.

Олександр Бабіков, колишній адвокат Януковича, залишився на посаді першого заступника директора ДБР. Читайте також Як Україна втратила Крим: у ДБР встановили причини анексії та винних у держзраді – відео

Сухачов став виконувачем обов'язків директора ДБР / Скриншот УП

Соколов повернувся на посаду директора, а посада Бабікова не змінилась / Скриншот ДТ Зауважимо, станом на 4 ранку 22 вересня сайт ДБР чомусь не працював взагалі. Коротко про нового керівника ДБР Сухачова Біографія Народився у 1978 в Харкові, освіту здобув у юридичній академії в рідному місті, має ступінь доктора юридичних наук, заслужений юрист України.

З 2000 року почав працювати в органах державної безпеки, пройшов шлях від оперативника до керівника вищої ланки в СБУ.

У 2017 – 2019 роках був заступником начальника департаменту Генеральної прокуратури. У 2019 – 2020 працював у Службі зовнішньої розвідки.

За результатами відкритого конкурсу у серпні 2020 став заступником директора Державного бюро розслідувань. Статки Декларація Сухачова засвідчила таке: Квартири чи будинку немає, натомість має право безоплатного користування квартирою Галини Баєвої.

Має автомобіль Toyota Camry. Його дружина Олена, яка також працювала у Генпрокуратурі, їздить на Lexus.

На банківських рахунках родина зберігає 39 тисяч доларів та приблизно 300 тисяч гривень. Що відомо про кадровий скандал у ДБР У грудні 2019 року директоркою ДБР стала на той момент депутатка зі "Слуги народу" Ірина Венедіктова після гучного звільнення Романа Труби через скандал із прослушкою в його кабінеті.

Але вже у березні 2020 Венедіктова стала генеральною прокуроркою. ДБР залишилося без директора, а виконувати обов'язки керівника мали б заступники за чергою: Олександр Бабіков (перший заступник) та Олександр Соколов.

Але першим виконувачем став не Бабіков, навколо якого розгорнувся гучний скандал через його причетність до захисту Януковича в судах, а Соколов. Перед цим НАЗК встановило, що у Бабікова є конфлікт інтересів через справи Майдану та його роботу на Януковича.

Термін перебування Соколова у статусі виконувача обов'язків передбачали у 60 днів від 17 березня. Сам Соколов заявляв, що його замінить Бабіков, якщо у ДБР не призначать інших заступників.

Однак Бабіков так і не став тимчасовим керівником ДБР, а новий заступник директора у відомстві з'явився – саме Олексій Сухачов.