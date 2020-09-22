ДБР не очолив адвокат Януковича: новим виконувачем обов'язків директора став Сухачов
Новим виконувачем обов'язком директора Державного бюро розслідувань України замість Олександра Соколова став Олексій Сухачов. Його лише у серпні призначили на посаду заступника директора ДБР.
У ДБР – новий керівник
Про зміни у керівному складі Державного бюро розслідувань свідчать дані з офіційного сайту відомства.
- Раніше очолював ДБР Олександр Соколов. Наразі він повернувся на посаду заступника директора бюро.
- Олександр Бабіков, колишній адвокат Януковича, залишився на посаді першого заступника директора ДБР.
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Сухачов став виконувачем обов'язків директора ДБР / Скриншот УП
Соколов повернувся на посаду директора, а посада Бабікова не змінилась / Скриншот ДТ
Зауважимо, станом на 4 ранку 22 вересня сайт ДБР чомусь не працював взагалі.
Коротко про нового керівника ДБР Сухачова
Біографія
- Народився у 1978 в Харкові, освіту здобув у юридичній академії в рідному місті, має ступінь доктора юридичних наук, заслужений юрист України.
- З 2000 року почав працювати в органах державної безпеки, пройшов шлях від оперативника до керівника вищої ланки в СБУ.
- У 2017 – 2019 роках був заступником начальника департаменту Генеральної прокуратури. У 2019 – 2020 працював у Службі зовнішньої розвідки.
- За результатами відкритого конкурсу у серпні 2020 став заступником директора Державного бюро розслідувань.
Статки
Декларація Сухачова засвідчила таке:
- Квартири чи будинку немає, натомість має право безоплатного користування квартирою Галини Баєвої.
- Має автомобіль Toyota Camry. Його дружина Олена, яка також працювала у Генпрокуратурі, їздить на Lexus.
- На банківських рахунках родина зберігає 39 тисяч доларів та приблизно 300 тисяч гривень.
Що відомо про кадровий скандал у ДБР
- У грудні 2019 року директоркою ДБР стала на той момент депутатка зі "Слуги народу" Ірина Венедіктова після гучного звільнення Романа Труби через скандал із прослушкою в його кабінеті.
- Але вже у березні 2020 Венедіктова стала генеральною прокуроркою. ДБР залишилося без директора, а виконувати обов'язки керівника мали б заступники за чергою: Олександр Бабіков (перший заступник) та Олександр Соколов.
- Але першим виконувачем став не Бабіков, навколо якого розгорнувся гучний скандал через його причетність до захисту Януковича в судах, а Соколов. Перед цим НАЗК встановило, що у Бабікова є конфлікт інтересів через справи Майдану та його роботу на Януковича.
- Термін перебування Соколова у статусі виконувача обов'язків передбачали у 60 днів від 17 березня. Сам Соколов заявляв, що його замінить Бабіков, якщо у ДБР не призначать інших заступників.
- Однак Бабіков так і не став тимчасовим керівником ДБР, а новий заступник директора у відомстві з'явився – саме Олексій Сухачов.