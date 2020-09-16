У Державному бюро розслідувань встановили причини анексії Криму Росією. Серед скоєних злочинів, які призвели до окупації півострова, в ДБР назвали скорочення Збройних сил України, а також знищення систем протиповітряної оборони.

Злочинні дії з підриву боєздатності української армії розпочалися ще в 2012 році і тривали аж до вторгнення бойових підрозділів РФ на територію Криму в лютому 2014 року. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Підозрювані в держзраді

експрезидент-втікач Віктор Янукович,

міністри оборони України – Дмитро Саламатін та Павло Лебедєв,

начальник Генерального штабу – головнокомандувач ЗСУ Володимир Замана.

Злочини, які призвели до анексії Криму

Злочинне скорочення ЗСУ

Незважаючи на повернення до позаблокового статусу, що вимагало нарощування чисельності армії, впродовж 2012 – 2013 років чисельність ЗСУ була скорочена з 240 тисяч до 162 тисяч військовослужбовців.

Підрив стану мобілізаційної готовності

У 2013 році скоротили половину від штатної чисельності військкоматів. В результаті військові частини були укомплектовані лише на 25 – 55%. До того ж, було згорнуто "політерну" приписку мобілізаційних ресурсів до військових частин та знищений облік військової техніки.

Знищення систем протиповітряної оборони Криму

Управління системою ППО Криму передали до командування ВМС України на півострові, яке в подальшому перейшло на бік Росії. До того ж, було скорочено одну з двох бригад ЗРК С-300В на озброєнні та зупинено програми модернізації ЗРК С-125 і С-200В.

Незаконні організаційні зміни та нівелювання стратегічних оборонних документів

Проведені у 2013 році масштабні організаційні зміни ЗСУ суперечили законодавству та не були внесені до стратегічних оборонних документів країни, що завадило ЗСУ в момент реалізації одного із сценаріїв зовнішньої агресії сформувати ударну групу та захистити територіальну цілісність України.

Невжиття заходів щодо реагування на зовнішні загрози

Незважаючи на численні повідомлення розвідки, що чітко свідчили про підготовку наступальної операції з боку РФ наприкінці 2013 – на початку 2014 років, не було вжито заходів із приведення ЗСУ до вищих ступенів боєготовності, організації територіальної оборони та проведення широкомасштабних військових навчань на території Криму.

Вказані дії у своїй сукупності пов'язані і призвели до тяжких наслідків – вторгнення Росії на територію Криму та міста Севастополь, подальшої їх окупації, порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

Зверніть увагу! В результаті анексії Криму Росією, за попередніми даними ДБР, Україна втратила понад 1 трильйон гривень.

Як Україна втратила Крим: дивіться відео

Із детальним звітом щодо причин і умов анексії Криму з боку РФ можна ознайомитися на сайті ДБР.

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