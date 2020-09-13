Яких збитків Україні завдала анексія Криму: шокуюча сума
Російська агресія завдала Україні чималої матеріальної шкоди. Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов пояснив, яких збитків зазнала держава через анексію Криму.
У відомстві він відповідає за роботу Департаменту з нагляду за розслідуванням злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, пише "Радіо Свобода".
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Зауважимо, що за ним вже закріпилася неофіційна назва "департамент війни". Мамедов наголосив що порушення прав громадян на окупованих територіях Криму та Донбасу тривають досі.
За попередніми даними матеріалів кримінальних проваджень, лише по Криму збитки сягають 1 трильйона гривень,
– зазначив він.
Й підкреслив, що ця сума – не зафіксована, адже Росія наразі не припинила своєї агресії в Україні.
Росія проводить у Криму "вибори"
- 13 вересня у Росії проводять довибори до Держдуми та органів влади 18 суб'єктів федерації, до яких Кремль відносить і окупований Крим.
- В МЗС України відреагували на проведення "місцевих виборів" на окупованому півострові. Відомство висловило свій рішучий протест Москві.
- Українські дипломати нагадали окупаційній владі, що всі причетні до "виборів" нестимуть відповідальність за свої протиправні дії відповідно до законодавства України.
- МЗС також закликало іноземні держави та міжнародні організації засудити незаконні дії Росії.