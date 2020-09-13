Російська агресія завдала Україні чималої матеріальної шкоди. Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов пояснив, яких збитків зазнала держава через анексію Криму.

У відомстві він відповідає за роботу Департаменту з нагляду за розслідуванням злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, пише "Радіо Свобода".

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Зауважимо, що за ним вже закріпилася неофіційна назва "департамент війни". Мамедов наголосив що порушення прав громадян на окупованих територіях Криму та Донбасу тривають досі.

За попередніми даними матеріалів кримінальних проваджень, лише по Криму збитки сягають 1 трильйона гривень,

– зазначив він.

Й підкреслив, що ця сума – не зафіксована, адже Росія наразі не припинила своєї агресії в Україні.

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