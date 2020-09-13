Офіційний Київ найближчим часом направить до Міжнародного кримінального суду новий пакет доказів щодо скоєння російськими військовими воєнних злочинів. Зокрема, мовиться про вину росіян в кривавій Іловайській трагедії.

Російські військові порушили домовленості щодо "зеленого коридору"

Суду в Гаазі доведуть, що Москва контролює дії на окупованій території. Про це повідомив заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Важливо Іловайський котел: кривавий серпень у 2014 році

По Іловайську найближчим часом передамо до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду ще один пакет зібраних доказів про вчинення російськими військовими воєнних злочинів. Зокрема, нові факти порушень російським військовим керівництвом домовленостей стосовно "зеленого коридору" для відходу українських сил під Іловайськом,

– сказав Мамедов.

Заступник генпрокурора повідомив, що раніше мовилось про наведення фактів про позасудові страти українських захисників під час боїв за Іловайськ та Дебальцеве. Також Міжнародному кримінальному суду повідомили про ведення Росією бойових дій чужими руками – тобто силами незаконних збройних формувань.

Київ сподівається на відкриття справи проти Москви

Зазначимо, що наприкінці серпня в Офісі генпрокурора заявили, що єдиною причиною Іловайської трагедії була агресія Росії. Докази вже передали суду в Гаазі. Київ сподівається на відкриття кримінального провадження проти Москви.

Що відомо про Іловайську трагедію

Військові дії біля Іловайська розпочались 10 серпня 2014 року.

28 серпня українські війська потрапили в оточення окупанта. Наступного дня, 29 серпня, збройні сили домовились про "зелений коридор", через який українські воїни мали вийти з оточення.

Однак під час цього проросійські бойовики порушили домовленість та підло розстріляли колони українських військових.

В Іловайському котлі загинули 366 українських воїнів, 429 – отримали поранення різного ступеню тяжкості, ще 300 – потрапили у полон.

Дивіться відео про Іловайську трагедію: