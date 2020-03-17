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      Олександр Соколов буде виконувати обов'язки директора ДБР

      - Читать новость на русском
      Олександр Соколов буде виконувати обов'язки директора ДБР / Дзеркало тижня

      Верховна Рада призначила Ірину Венедіктову генеральним прокурором України. Відтак обов'язки її попередньої посади очільниці Державного бюро розслідувань буде виконувати Олександр Соколов.

      Соколов працював у ДБР заступником директора, а від 17 березня він буде виконувачем обов'язків керівника цього відомства. Про це повідомляють на сайті ДБР.

      До теми Ірина Венедіктова очолила Офіс генпрокурора: Зеленський підписав указ

      Подання на призначення Венедіктової Генпрокурором вніс президент Зеленський. Таке рішення на позачерговому засідання 17 березня підтримали 269 депутатів. Відтак Ірина Венедіктова не може очолювати два силових відомства одночасно.

      Що відомо про Олександра СоколоваБув курсантом Інституту підготовки слідчих кадрів для СБУ при Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого. Працював у СБУ в Харківській області, а також у МВС України.У 2019 отримав ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

      Наприкінці грудня 2019 року Володимир Зеленський вільнив Романа Трубу після скандалів із прослушкою з посади директора Державного бюро розслідувань і призначив тимчасово виконувати ці обов'язки Ірину Венедіктову. Після цього у ЗМІ поширилася інформація, що невдовзі Венедіктову переведуть на посаду Генпрокурора. Що зрештою і сталося. 

      Що відомо про відставку генпрокурора Рябошапки

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини політики Офіс генпрокурора Ірина Венедіктова Державне бюро розслідувань
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