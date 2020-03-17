Александр Соколов будет исполнять обязанности директора ГБР

Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову генеральным прокурором Украины. Следовательно, обязанности предыдущей должности главы Государственного бюро расследований будет выполнять Александр Соколов.

Соколов работал в ГБР заместителем директора, а с 17 марта он будет исполняющим обязанности руководителя этого ведомства. Об этом сообщают на сайте ДБР.

К теме Ирина Венедиктова возглавила Офис генпрокурора: Зеленский подписал указ

Представление на назначение Венедиктовой Генпрокурором внес президент Зеленский. Такое решение на внеочередном заседании 17 марта поддержали 269 депутатов. Следовательно Ирина Венедиктова не может возглавлять два силовых ведомства одновременно.

Что известно об Александре СоколовеБыл курсантом Института подготовки следственных кадров для СБУ при Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого. Работал в СБУ в Харьковской области, а также в МВД Украины.В 2019 получил степень кандидата юридических наук по специальности уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность.

В конце декабря 2019 года Владимир Зеленский уволил Романа Трубу после скандалов с прослушкой с должности директора Государственного бюро расследований и назначил временно исполнять эти обязанности Ирину Венедиктову. После этого в СМИ распространилась информация, что вскоре Венедиктову переведут на должность Генпрокурора. Что в конце концов и произошло.

Что известно об отставке генпрокурора Рябошапки