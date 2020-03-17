18:53
17 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кремлевские колдуны против коронавируса. Рогозин и дама его сердца
      Вєсті Кремля
      23:08, 16 марта
      Вести.UA: Гордон поборет коронавирус. Трещина в “Слуге народа”
      Вєсті.UA
      19:52, 16 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Александр Соколов будет исполнять обязанности директора ГБР

      - Читати новину українською

      Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову генеральным прокурором Украины. Следовательно, обязанности предыдущей должности главы Государственного бюро расследований будет выполнять Александр Соколов.

      Соколов работал в ГБР заместителем директора, а с 17 марта он будет исполняющим обязанности руководителя этого ведомства. Об этом сообщают на сайте ДБР.

      К теме Ирина Венедиктова возглавила Офис генпрокурора: Зеленский подписал указ

      Представление на назначение Венедиктовой Генпрокурором внес президент Зеленский. Такое решение на внеочередном заседании 17 марта поддержали 269 депутатов. Следовательно Ирина Венедиктова не может возглавлять два силовых ведомства одновременно.

      Что известно об Александре СоколовеБыл курсантом Института подготовки следственных кадров для СБУ при Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого. Работал в СБУ в Харьковской области, а также в МВД Украины.В 2019 получил степень кандидата юридических наук по специальности уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность.

      В конце декабря 2019 года Владимир Зеленский уволил Романа Трубу после скандалов с прослушкой с должности директора Государственного бюро расследований и назначил временно исполнять эти обязанности Ирину Венедиктову. После этого в СМИ распространилась информация, что вскоре Венедиктову переведут на должность Генпрокурора. Что в конце концов и произошло.

      Что известно об отставке генпрокурора Рябошапки

      • 2 марта появилась информация, что Рада может рассматривать отставку директора НАБУ Сытника и генпрокурора Рябошапки.
      • 3 марта сообщили, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора.
      • Нардепы собрали достаточное количество подписей для внеочередного заседания Верховной Рады, а 5 марта вечером парламентарии выразили недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке. Его обязанности до 17 марта исполнял Виктор Чумак. После назначения Венедиктовой генпрокурором, он подал в отставку.
      Коронавирус в России: инфицировано уже более 100 человек
      сегодня
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Государственное бюро расследований Офис генпрокурора Ирина Венедиктова Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:05 Чрезвычайное положение в Украине: что значит и как жить в его условиях
      Ірина Поліщук
      сегодня , 18:00 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
      Анастасія Лукашевська
      16 марта , 21:47 IPO 2020. Инвестиционные возможности
      16 марта , 14:00 Старое авто или новое в кредит: что выгоднее
      сегодня , 17:47 Как правильно носить маску против коронавируса: инструкция
      Анастасія Кушпіт
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук