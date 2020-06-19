Бабіков підтвердив, що брав участь у суді по справі Януковича
Перший заступник глави ДТР Олександр Бабіков заперечив, що був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича. Водночас підтвердив те, що брав участь у суді та подавав певні документи в його інтересах.
Бабіков заявив, що не був адвокатом Януковича
Генпрокуратура не розглядала його як офіційного захисника Януковича, розповів Бабіков в інтерв’ю "РБК-Україна".
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Ось, будь ласка, добірка документів, в яких Генпрокуратура неодноразово стверджувала, що я не є захисником Януковича і не маю права представляти клієнта в кримінальних справах,
– заявив Бабіков.
Та додав, що на підставі одного і того ж договору адвокати (Aver Lex – 24 канал) для суду могли представляти цього клієнта, а для прокурорів і слідчих – ні.
Однак на судах був і документи подавав
Бабіков пояснив, що "брати участь у суді" і "бути захисником" – це різні речі. За його словами, він ніколи я не заперечував, що брав участь в судах і в інтересах Януковича подавав низку документів.
Що стосується саме Януковича, то так, я брав участь у суді про обрання йому запобіжного заходу і подавав кілька процесуальних документів,
– уточнив Бабіков.
Та додав, що не входив до групи, яка вела справу і здійснювала захист Януковича. Адже адвокати Aver Lex допускалися лише до окремих засідань. На інших захищав підозрюваного, за словами заступника директора ДБР, безкоштовний адвокат.
Призначення Бабікова у ДБР: коротко
- 20 січня 2020 року стало відомо, що Олександр Бабіков став першим заступником директора ДБР.
- Він працював у юридичній фірмі Aver Lex, яка захищала інтереси експрезидента Віктора Януковича.
- Про ймовірне призначення Бабікова на посаду в ДБР стало відомо ще 18 січня. Тоді в ГО "Родини Героїв Небесної Сотні" заявляли, що Бабікова не можна призначати до ДБР через конфлікт інтересів.
- Водночас тоді виновувачка обов’язків керівника ДБР Ірина Венедіктова запевняла, що жодного конфлікту інтересів не буде.