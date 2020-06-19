Бабиков подтвердил, что участвовал в суде по делу Януковича
Первый заместитель главы ГБР Александр Бабиков возразил, что был адвокатом беглого президента Виктора Януковича. В то же время подтвердил, что принимал участие в суде и подавал определенные документы в его интересах.
Бабиков заявил, что не был адвокатом Януковича
Генпрокуратура не рассматривала его как официального защитника Януковича, рассказал Бабиков в интервью "РБК-Украина".
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Вот, пожалуйста, подборка документов, в которых Генпрокуратура неоднократно утверждала, что я не являюсь защитником Януковича и не имею права представлять клиента в уголовных делах,
– заявил Бабиков.
И добавил, что на основании одного и того же договора адвокаты (Aver Lex – 24 канал) для суда могли представлять этого клиента, а для прокуроров и следователей – нет.
Однако на судах был и документы подавал
Бабиков пояснил, что "участвовать в суде" и "быть защитником" – это разные вещи. По его словам, он никогда я не отрицал, что принимал участие в судах и в интересах Януковича подавал ряд документов.
Что касается именно Януковича, то да, я участвовал в суде об избрании ему меры пресечения и подавал несколько процессуальных документов,
– уточнил Бабиков.
И добавил, что не входил в группу, которая вела дело и осуществляла защиту Януковича. Ведь адвокаты Aver Lex допускались только к отдельным заседаниям. На других защищал подозреваемого, по словам заместителя директора ГБР, бесплатный адвокат.
Назначение Бабикова в ГБР: коротко
- 20 января 2020 года стало известно, что Александр Бабиков стал первым заместителем директора ГБР.
- Он работал в юридической фирме Aver Lex, которая защищала интересы экс-президента Виктора Януковича.
- О вероятном назначении Бабикова на должность в ГБР стало известно еще 18 января. Тогда в ОО "Семьи Героев Небесной Сотни" заявляли, что Бабикова нельзя назначать в ГБР из-за конфликта интересов.
- В то же время тогда виновница обязанностей руководителя ГБР Ирина Венедиктова уверяла, что никакого конфликта интересов не будет.