Первый заместитель главы ГБР Александр Бабиков возразил, что был адвокатом беглого президента Виктора Януковича. В то же время подтвердил, что принимал участие в суде и подавал определенные документы в его интересах.

Бабиков заявил, что не был адвокатом Януковича

Генпрокуратура не рассматривала его как официального защитника Януковича, рассказал Бабиков в интервью "РБК-Украина".

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Вот, пожалуйста, подборка документов, в которых Генпрокуратура неоднократно утверждала, что я не являюсь защитником Януковича и не имею права представлять клиента в уголовных делах,

– заявил Бабиков.

И добавил, что на основании одного и того же договора адвокаты (Aver Lex – 24 канал) для суда могли представлять этого клиента, а для прокуроров и следователей – нет.

Однако на судах был и документы подавал

Бабиков пояснил, что "участвовать в суде" и "быть защитником" – это разные вещи. По его словам, он никогда я не отрицал, что принимал участие в судах и в интересах Януковича подавал ряд документов.

Что касается именно Януковича, то да, я участвовал в суде об избрании ему меры пресечения и подавал несколько процессуальных документов,

– уточнил Бабиков.

И добавил, что не входил в группу, которая вела дело и осуществляла защиту Януковича. Ведь адвокаты Aver Lex допускались только к отдельным заседаниям. На других защищал подозреваемого, по словам заместителя директора ГБР, бесплатный адвокат.

Назначение Бабикова в ГБР: коротко