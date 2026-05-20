"Нас проигнорировали": 85 активистов обратились к Стефанчуку из-за проекта Гражданского кодекса

Активисты обратились к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку с призывом пересмотреть нормы нового Гражданского кодекса, который так активно продвигают парламенте. В письме описали необходимые поправки, которые могли бы приблизить документ к конституционным нормам.

Украинцы изложили свои предложения в более 100 страницах письма к председателю Верховной Рады. Они говорят, что без этих норм новый Гражданский кодекс не будет учитывать некоторые права людей. Это отмечалось ранее, когда законопроект еще даже не был зарегистрирован. Но законодатели не учли предложения активистов. об этом рассказал адвокационный менеджер общественной организации "Точка опоры UA" Олег Максимьяк, передает hromadske.

Так 20 мая активисты подписали совместное письмо с требованием поддержать предложения и учесть их при подготовке законопроекта №15150 ко второму чтению. Соавторами поправок стали 85 общественных активистов.

По словам Максимяка, "Точка опоры UA" подавала свои предложения во время закрытого обсуждения законопроекта еще в декабре 2025 года. Но, когда в январе документ зарегистрировали в Раде, то соответствующих изменений активисты не увидели. В том виде будущий Гражданский кодекс очень критиковали, поэтому его несколько изменили и зарегистрировали снова. Активисты снова пытались повлиять на изменения.

С февраля начала работать рабочая группа, и я имел возможность координировать процесс сбора этих поправок и предложений для того, чтобы можно было оформить это все в один документ. К наработке в то время присоединилось более 10 общественных организаций,

– сказал представитель ОО "Точка опоры UA".

Теперь активисты хотят еще раз обратить внимание на недопустимые нормы законопроекта с помощью письма. Они также требовали проведения встречи с общественностью, но председатель Верховной Рады так и не ответил.

Кроме того, письмо с предложениями также разослали более 80 народным депутатам, с которыми сотрудничает общественная организация. Таким образом некоторые изменения удалось зарегистрировать в системе электронного документооборота Верховной Рады. Поэтому они попадут на рассмотрение профильного комитета.

Было также предложение о том, чтобы нескольких представителей общественности включили в рабочую группу, которая дорабатывает этот законопроект.

Напомним, ранее в комментарии 24 Канала народный депутат Инна Совсун заявила, что законопроект об обновлении Гражданского кодекса несколько возвращает Украину к нормам Советского Союза. Она обращает внимание именно на часть, регулирующую семейное право и заявляет об отсутствии поддержки некоторых категорий граждан и ограничении права на развод.

Это такой чистый "русский мир", который тянут в украинское законодательство еще под лозунгами, что это, мол, европейская интеграция. Вот поэтому по Семейному кодексу я конечно буду подавать поправки и пробовать это исправлять,

– отметила Совсун.

Ранее различные активисты говорили, что законопроект содержит более 800 страниц, но в нем плохо урегулированы права партнеров в незарегистрированных отношениях, механизмы расторжения брака и вопросы по выплате алиментов. Именно эти положения стали предметом наибольшей критики со стороны правозащитных организаций.

В то же время юристы называют реформу Гражданского кодекса одним из самых масштабных изменений частного права за годы независимости. В нем прописали и объединили имущественные, семейные права, нормы договоров и часть личных неимущественных прав граждан. Поэтому любые изменения в него могут влиять на миллионы украинцев и изменения в судебной системе.

В целом дискуссии вокруг обновления Гражданского кодекса продолжаются уже несколько лет. Постоянно идут обсуждения и привлечение специалистов к его разработке. Документ несколько раз переписывали, однако отдельные положения до сих пор вызывают критику не только со стороны общественных организаций, но и юристов и части народных депутатов.

Что будет дальше?

Новые поправки учтут и внесут в законопроект ко второму чтению. Когда оно будет происходить – пока неизвестно. Сначала, как и всегда, готовность проекта оценит профильный комитет Верховной Рады. Именно на этом этапе будут решать, попадут ли противоречивые нормы в окончательную редакцию нового Гражданского кодекса.

Сейчас фактически решается судьба того, какая модель частного и семейного права будет действовать в Украине в течение следующих лет – более консервативная или ориентированная на современные европейские стандарты защиты прав человека.

Верховная Рада сделала первый шаг к обновлению редакции Гражданского кодекса

ГК по плану его авторов будет состоять из 9 различных книг. 254 народных депутата проголосовали за поддержание проекта №15150 в первом чтении. После этого вопрос необходимых изменений и целесообразности обновления начали обсуждать все больше.

Руслан Стефанчук начал объяснять обществу, что обновленные нормы необходимы, не противоречат старым правилам и вносят некоторые уточнения. Так, по его словам, термин "добропорядочность" – это не просто непонятное слово, а четкое определение для замены понятия "моральных основ общества".

В ЕС тоже начали изучать обновление украинского Гражданского кодекса, считая, что изменения норм впервые за 23 года – нужны. Госпожа посол ЕС Катарина Матернова отметила, что партнеры помогут обновить часть ГК, касающуюся основных прав человека.