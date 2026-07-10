Требовала алименты, но имела деньги на депозитах: почему мать не получила денег от дочери

В Киеве суд не разрешил матери получать дополнительные выплаты от своей дочери. В решении указывалось, что право родителей на получение алиментов возникает, когда они являются нетрудоспособными и нуждаются в материальной помощи.

Суд не удовлетворил иск женщины, требовавшей от дочери выплачивать ей алименты

Женщина, ссылаясь на свой возраст и необходимость лечения, через суд требовала от дочери выплачивать ей алименты в размере 1/4 дохода. При этом ранее женщина получала такую помощь, которую родственница выплачивала добровольно. Но выплаты прекратились, поскольку дочь была вынуждена самостоятельно воспитывать троих своих детей. Об этом говорится в материалах дела №758/4114/26.

Судья рассмотрел иск пенсионерки, которая не работает и болеет. Женщина заявляла, что проходит лечение и нуждается в деньгах на средства гигиены. Сейчас тех денег, которые она получает, на жизнь не хватает.

Выяснилось, что дочь ранее давала матери деньги, но прекратила содержание после семейного конфликта. Женщина даже отдала родственнице квартиру, надеясь, что та будет оплачивать основные расходы.

В свою очередь дочь заявила, что она не отказывалась от добровольного содержания матери. По ее словам, в течение 2025 года мать получила от нее 32 тысячи гривен. А вот совершеннолетний сын – брат ответчицы – не платил ей алименты, поскольку она даже не требовала их.

Женщина же самостоятельно содержит троих малолетних детей, на воспитание которых тоже нужны деньги. Сейчас она сама находится в неоплачиваемом отпуске по уходу за ребенком, а муж ей не может помочь, так как служит в армии.

Каким было решение суда

Судья установил, что женщина, подавшая иск о взыскании алиментов, оформила себе пенсию по возрасту. Ее размер составляет 3 406 гривен. Кроме того, у женщины есть жилье, она получает специальные социальные услуги, продукты, а при наличии – еще и средства личной гигиены.

В 2022–2026 годах у истицы были депозиты в банке, причем в долларах. Самый крупный из них составлял 105 тысяч долларов. Пенсионерке также принадлежал автомобиль, который она подарила другому лицу.

А вот у ее дочери, напротив, дохода не было вовсе, но при этом она воспитывала троих детей.

Согласно нормам Семейного кодекса Украины, совершеннолетние дети платят алименты родителям, если те нуждаются в материальной помощи. Только наличие юридических фактов может заставить суд принять решение о дополнительных выплатах со стороны совершеннолетних детей. В иных обстоятельствах такой обязанности не возникает.

То есть недостаточно того, чтобы мать была нетрудоспособной. Огромную роль играет материальное положение родителей, наличие у них пенсии или других социальных выплат, а также имущества. Так, истица не нуждалась в материальной помощи дочери, у которой самой не было достаточного количества денег. Поэтому суд правомерно решил отказать пенсионерке в удовлетворении иска.

Напомним, адвокат Оксана Кузьмич в комментарии 24 Канала рассказала об обязанности родителей выплачивать алименты. По ее словам, совершеннолетние дети обязаны содержать мать или отца только в том случае, если между ними существует юридическая связь, а сами родители – нетрудоспособны и действительно нуждаются в материальной помощи.

Суд также учитывает размер пенсии, наличие субсидий, других доходов или имущества, приносящего доход. Ребенка могут освободить от обязанности содержать родителей, если они в свое время не выполняли родительские обязанности.