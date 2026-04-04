Теория может разбиться о практику: что не так с законопроектом об увольнении со службы

На днях в Верховную Раду внесли законопроект №15119, согласно которому некоторые военные получат дополнительное право на увольнение. Эксперты рассмотрели законопроект как "сферический в вакууме" и отметили, что он частично защищает права людей, которые почему-то не могли подтвердить законные основания для отсрочки на момент мобилизации.

На сколько жизнеспособен законопроект №15119?

Эксперты назвали несколько факторов, от которых будет зависеть действие закона, так как этого хотят инициаторы. Во-первых, важно понимать, будет ли ответственность для людей, которые готовят и подписывают документы на увольнение с военной службы, в том числе и по решению суда. Также стоит учитывать состояние комплектования Сил обороны. Ведь если не будет хватать людей в армии, то увольнение по любому основанию будет сложным процессом. Об этом в комментарии 24 Канала рассказали в общественной организации "Центр исследования законодательства Украины".

В Украине известно о случаях, когда ТЦК мобилизовали граждан, которые могли получить отсрочку. Например, ситуация на Львовщине, когда мужчину мобилизовали из-за того, что он не успел получить документы об уходе за отцом, который не может ходить.

По словам экспертов, статья 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" содержит норму об основаниях для увольнения с военной службы. Но многие из них не совпадают с теми, что дают право на отсрочку. А нередко игнорируются даже решения судов об увольнении с военной службы, так как в профильном законе отсутствует такое основание. Поэтому новый законопроект формально устраняет эту проблему.

То есть можно сказать, что этот законопроект может исправить по крайней мере часть ошибок или злоупотреблений, которые возникают в процессе мобилизации. Однако следует понимать, что он так же создает риски злоупотреблений, создавая условия, когда основания для увольнения с военной службы будут подгоняться уже под факт мобилизации лица, которое их не имело в законном порядке. При этом законопроект не охватывает ряд оснований для отсрочки, по которым тоже возможны нарушения – забронированы работники, студенты, педагогические работники, ряд должностей государственной службы и т.д., оставляя в качестве основания для увольнения только решение суда. Это оставляет большой пробел в том, что законопроект собирается исправлять,

– объяснили в ОО.

Поэтому немалую роль играло бы включение в список тех, кто может уволиться, всего перечня категорий лиц, которые имеют право на отсрочку согласно статьей 23 закона о мобилизации. Или наоборот – нужно было бы исключать из этой статьи те категории, которых нет в законопроекте.

"Иначе получается парадоксальная ситуация – эти категории имеют право на отсрочку и право на увольнение со службы в случае нарушения, а другие категории имеют право на отсрочку, но в случае мобилизации могут только судиться, как и до принятия законопроекта №15119, если оно состоится", – отметили эксперты.

Они также обратили внимание на формулировку "в случае подтверждения в установленном порядке наличия на момент призыва обстоятельств, предусмотренных статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Интересно, что законопроект не содержит ни этого порядка, ни указаний на то, кто и когда должен его разработать и установить. Это в значительной степени нивелирует идею проекта и оставляет решающим только решение суда.

В Центре исследования законодательства Украины также отметили, что действенного механизма проект сейчас не предлагает.

Если подытожить, этот законопроект, как и многие другие, рискует стать классическим примером ситуации, когда теория разбивается о практику. Поэтому его нужно как минимум доработать с учетом пробелов и рисков – в том числе и потенциального неравного применения права к различным категориям лиц,

– проанализировали обозреватели.

