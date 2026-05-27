В Украине хотят усилить контроль за проявлениями антисемитизма – что для этого создадут

Законопроект №14228 (и альтернативный №14228-1) – это правительственная инициатива, которая предусматривает внесение изменений в действующее законодательство. Документы направлены на усиление институционального механизма предотвращения и противодействия антисемитизму, в частности путем введения специального координатора.

Какой орган могут создать в Украине

Речь идет о создании центрального органа исполнительной власти под координацией Кабмина.

Кроме того, законопроект предлагает определить полномочия центрального органа исполнительной власти:

обеспечивающего формирование государственной политики по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму;

реализующего государственную политику по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму (мониторинг соблюдения законодательства, мероприятия по чествованию памяти жертв Холокоста, сотрудничество с общественными объединениями, проведение консультаций и исследований в этой сфере и т.д.).

Недавно на заседании парламентского Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС рассмотрели этот документ (а также альтернативный ему) и пришли к выводу – проект "не противоречит международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции и направлен на выполнение мероприятия Дорожной карты по вопросам верховенства права".

Словарь: Антисемитизм – это восприятие евреев, выражающееся как ненависть. Риторические и физические проявления направлены на людей, их собственность, учреждения, религиозные места общины.

К слову, Закон Украины "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине", который сейчас планируют дополнить, вступил в силу еще в 2021 году. А вот изменения в статью 161 Уголовного кодекса, за которые Верховная Рада проголосовала за несколько дней до полномасштабного вторжения в 2022 году, Владимир Зеленский подписал только в апреле этого года.

Как теперь будут наказывать в Украине

За проявления антисемитизма теперь грозит штраф – от 3 400 до 8 500 гривен, или же ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Однако если такие же действия будут соединены насилием, обманом или угрозами, или совершены должностным лицом, наказание предусматривает больший штраф – от 8 500 до 17 000 гривен, или лишение свободы от 2 до 5 лет – без права занимать определенные должности или определенной деятельностью до 3 лет.