Что такое банковская тайна и когда информацию о клиенте могут раскрыть
- Банковская тайна – данные о финансовом состоянии клиента и его операции, которые можно раскрыть только при определенных условиях.
- Например, по решению суда, с письменного разрешения клиента или на особый запрос прокуратуры, СБУ, ГБР и тому подобное.
Недавно Украину всколыхнул скандал – соучредитель monobank опубликовал в соцсетях фото клиентки, сделанное во время ее видеоидентификации. Нацбанк уже обратился в финансовое учреждение с запросом об обстоятельствах распространения информации, которая может составлять банковскую тайну.
Какие данные являются банковской тайной?
Поэтому возникает логичный вопрос – какие именно данные о клиентах считаются конфиденциальными. 24 Канал объясняет, что входит в банковскую тайну и когда ее могут раскрыть.
Детали определяет 10 глава Закона Украины "О банках и банковской деятельности". Согласно определению, банковская тайна – это информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания.
Перечень конфиденциальных сведений довольно широк. В частности, соответствии со статьей 60, это:
- сведения о банковских счетах и информация об операциях, проведенных в пользу или по поручению клиента;
- финансово-экономическое состояние человека;
- сведения относительно коммерческой деятельности клиентов;
- информация о физическом лице, полученная при оценке его кредитоспособности;
- информация о клиентах банков, которую собирают при осуществлении банковского или валютного надзора, а также в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма;
решение Нацбанка о применении мер воздействия (кроме наложения штрафов, отнесения банка к категории неплатежеспособных, отзыва лицензии или ликвидации банка).
Интересно! Положения статьи не распространяются на информацию, подлежащую обязательному опубликованию (список формирует Нацбанк), а также на сведения о должниках, которые просрочили платеж (по основной сумме и процентам) на более 180 дней.
Могут ли раскрыть банковскую тайну?
Однако банковскую тайну могут раскрыть, и закон даже позволяет это при определенных условиях, например:
- по запросу или с письменного разрешения клиента;
- по решению суда;
- на запросы органам прокуратуры, СБУ, ГБР, органам Нацполиции, НАБУ, БЭБ, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции и т.д;
на запрос центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную налоговую политику или политику в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;
лицам, указанным владельцем счета в распоряжении, в случае его смерти и тому подобное.
Что известно о скандале с monobank?
Напомним, сначала Олег Гороховский утверждал, что за спиной клиентки monobank висел флаг России. В своей заметке от 9 марта бизнесмен отметил, что ей отказали в обслуживании "из-за немытой головы". Сама же девушка убеждает – флаг был Словении.
В рамках функции защиты прав потребителей и надзора Нацбанк уже анализирует обстоятельства. Регулятор обратился к monobank с запросом об объяснениях, а оценку действиям дадут только после получения ответа и полной проверки.
Уже 11 марта Гороховский заявил, что "выводы сделаны", и в случае возникновения подобных ситуаций информацию будут передавать исключительно правоохранительным органам.
Однако омбудсмен Дмитрий Лубинец считает – признание ошибки не снимает ответственности. Поэтому относительно возможного нарушения законодательства о защите персональных данных и банковской тайны открыто производство.