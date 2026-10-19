С каждым годом в Украине растет число банкротов: как изменилась ситуация в 2026 году

В Украине продолжают выносить решения о банкротстве граждан. В этом году число новых неплатежеспособных граждан увеличилось, а лидером по количеству таких решений среди областей является Киевская область.

Сколько появилось новых банкротов за 9 месяцев 2026 года

Верховный Суд отмечает, что за год количество рассмотренных дел о банкротстве выросло на 37%. Такая тенденция наблюдается четвертый год подряд. Соответствующую статистику приводит Опендатабот.

Всего за 9 месяцев текущего года в Украине появилось 1,2 тысячи новых банкротов. Больше всего украинцев обратились в суды Киева, Киевской и Львовской областей. Однако в Кировоградской области количество таких дел существенно увеличилось именно в течение этого года.

В этом году зафиксировано 1 293 дела о банкротстве украинцев. Это на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число украинцев, решивших объявить себя банкротами, растет после спада в первый год полномасштабной войны,

– сообщили аналитики.

Они добавляют, что сейчас таких людей уже на 40% больше, чем в 2024 году. А с 2021 года неплатежеспособными признали 5 014 человек.

При этом женщины объявляют себя банкротами чаще, чем мужчины. Статистика показывает, что за 9 месяцев среди украинок появилось 685 новых банкротов, тогда как среди мужчин – 608. В прошлом году ситуация была противоположной.

Чаще всего о неплатежеспособности заявляли люди в возрасте от 25 до 45 лет. Старше этого возраста были 304 человека, а 113 банкротов – это еще более молодые граждане. Самому пожилому украинцу, которого суд признал банкротом за этот период, – 77 лет.

В Кировоградской области количество дел о банкротстве выросло более чем вдвое, до 43. Среди лидеров также Киев и Тернопольская область.

В то же время в некоторых регионах показатели снизились. Так, в Винницкой области количество украинцев в делах о банкротстве сократилось с 77 до 63, в Одесской области – с 68 до 64, а в Николаевской области – с 16 до 11,

– пишут в Опендатаботе.

К слову, с октября 2019 года украинцы получили возможность инициировать банкротство. Такие дела рассматриваются не только в отношении предприятий, но и физических лиц. При этом только должник может подать заявление, если по разным причинам не может выполнить обязательства перед кредиторами.



Статистика открытых дел о банкротстве за последние годы / Скриншот

Однако, как уточняют специалисты, банкротство не аннулирует долги, поскольку их все равно придется выплачивать. Например, человек может продать имущество после получения разрешения на отсрочку платежа.

Лицо, признанное банкротом, в течение 5 лет должно сообщать о своей неплатежеспособности при оформлении кредитов или займов.

Напомним, что проверить, признан ли человек неплатежеспособным, можно в Опендатаботе. Для этого нужно знать его индивидуальный налоговый номер.

Почему человек может объявить себя банкротом

В целом процедура банкротства позволяет избавиться от финансовых обязательств, но все равно требует затрат. Для успешного прохождения процедуры важно добросовестно задекларировать имущество и выбрать квалифицированного адвоката, чтобы избежать ошибок и ускорить процесс.

Решение принимает суд. Если заявление истца удовлетворено, то процедуру ведет арбитражный управляющий.