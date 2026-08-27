Декларации военных хотят закрыть от публичного доступа: идею закрепили в законопроекте

Декларации некоторых служащих предлагают открывать в публичном доступе не сразу. Это нужно для безопасности данных – государство хочет не допустить случаев, чтобы враг не мог угрожать защитникам и их семьям.

Новый законопроект об отмене публичного доступа к декларациям военнослужащих

Данные лиц, выполняющих задачи в интересах национальной безопасности и обороны Украины, могут скрываться дольше, чем продлится военное положение. Изменения, одобренные Кабинетом Министров в новом законопроекте, могут снизить риски для жизни и безопасности военных, правоохранителей, разведчиков и всех, кто задействован в защите государства. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Необходимость в подаче деклараций сохранится для соблюдения принципов прозрачности и предотвращения коррупции. Однако для защиты данных военнослужащих и семей предлагается открыть публичный доступ к их декларациям только через год после завершения или отмены военного положения.

Авторы проекта убеждены, что благодаря открытым данным враг может использовать против них информацию о месте проживания, финансовом положении или семье. То есть цель заключается именно в снижении этих рисков.

Речь идет лишь об отсрочке открытого публичного доступа к соответствующей информации для отдельных категорий лиц, выполняющих задачи в условиях вооруженной агрессии со стороны России. Такой подход позволяет сохранить баланс между безопасностью людей, защищающих государство,

– сообщили в ведомстве.

Когда это станет возможным, декларации защитников, правоохранителей и разведчиков будут обнародованы. Важно, что в открытом доступе они должны появиться именно через год после окончания чрезвычайного положения. Как отметили в Минобороны, риски для безопасности военнослужащих и других лиц, выполнявших задачи обороны, все равно будут сохраняться еще некоторое время, поэтому период отсрочки должен дать достаточно времени для адаптации и надлежащего функционирования механизмов контроля.

Напомним, что только часть военнослужащих обязана подавать декларации. Во время военного положения большинство мобилизованных, резервистов и военнослужащих контрактной службы рядового, сержантского и младшего офицерского состава освобождены от этой обязанности.

Как ранее сообщали в Минобороны, это правило действует для упрощения процедуры в период чрезвычайного положения.