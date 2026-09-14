Их первыми уволят после демобилизации: важное объяснение ТЦК для военных

В случае объявления демобилизации предусмотрен порядок увольнения с военной службы для мобилизованных и контрактников. На данный момент универсального правила относительно обязательного срока службы нет, а порядок увольнения зависит от будущего решения главы государства.

Условия увольнения для мобилизованных военнослужащих

Военные и их семьи часто интересуются, кто будет иметь первоочередное право на увольнение после объявления демобилизации и сколько лет или месяцев необходимо отслужить для получения права на возвращение домой. Однако действующее законодательство не определяет четкого срока, по истечении которого военнослужащий автоматически демобилизуется. Об этом сообщили представители Житомирского областного ТЦК и СП.

Для бойцов, попавших в армию по мобилизации, сроки службы заранее не устанавливаются. То есть свои обязанности они должны выполнять до официального указа о демобилизации или до возникновения отдельных законных оснований.

Также без препятствий смогут уволиться бойцы, заключившие новые мотивационные контракты. В постановлении Кабинета Министров №768 говорится, что после объявления демобилизации они смогут уволиться, если не захотят продолжать службу.

Это означает, что ждать истечения срока нового контракта не нужно, ведь право на увольнение прямо предусмотрено правительством.

А вот вопрос "кто уволится первым" будет решаться уже в соответствии с конкретным решением о демобилизации и определенными в нем сроками и категориями военнослужащих,

– говорится в сообщении.

В законе пока не прописано, сколько именно лет должен прослужить военнослужащий, чтобы иметь право на увольнение. Но точно известно следующее: мобилизованные могут больше не служить после принятия решения о демобилизации, а контрактники – в соответствии с условиями конкретного договора.

Напомним, активисты требуют изменить правила зачета страхового стажа для мобилизованных военных. Сейчас он определяется как один месяц стажа за один месяц службы. Активисты считают такой подход несправедливым, ведь он не учитывает опасность и особые условия военной службы.

Минсоцполитики пока не соглашается на изменение. В то же время ведомство заявило, что готовит комплексную реформу, которая предусматривает иные подходы к пенсионному обеспечению участников боевых действий. Вместо льготного стажа министерство предлагает рассмотреть дополнительную государственную выплату за боевой опыт.