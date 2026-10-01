Льготный стаж после пребывания в плену: в Раде предложили важные изменения в расчете

В Украине подготовили законопроект, который предлагает засчитывать украинским военнослужащим льготный расчет стажа. Это позволит бывшим пленным быстрее накопить необходимый стаж для назначения и расчета размера специальной военной пенсии.

Пребывание в плену будет учитываться по специальной пропорции

Согласно предложениям об изменении порядка начисления пенсий, льготный расчет будет применяться при подсчете выслуги лет – специального стажа, дающего военнослужащим право на досрочный выход на пенсию. Об этом говорится в карточке законопроекта №16104.

Нововведениями предлагается внести изменения в закон "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Инициатива предусматривает, что время пребывания в плену будет засчитываться по принципу "один день за три", если факт лишения свободы официально подтвержден в порядке, определенном специальным законодательством о защите военнопленных.

Действующее правовое регулирование не предусматривает льгот при исчислении стажа для назначения и определения размера пенсии лицам, находившимся в плену или в заложниках,

– пишут инициаторы изменений.

Военнослужащие Сил безопасности и обороны в плену подвергаются системному физическому и психологическому давлению и изоляции, лишаясь возможности продолжать службу или влиять на формирование своего стажа.

А новый правовой механизм привязывает льготную гарантию к уже существующей системе подтверждения факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Это позволит защитникам сформировать необходимый стаж для назначения и определения размера выплаты на более выгодных условиях.

Какова ситуация со страховым стажем для мобилизованных

Напомним, редакция 24 Канала беседовала с одной из участниц инициативы "Стаж под огнем" Ириной Гребцовой. Она отмечает, что мобилизованные УБД в настоящее время не могут претендовать на такую же пенсию, как те, кто служит по контракту. Это создает правовую несправедливость – власть нивелирует гарантированные государством социальные права граждан.

Минсоцполитики, в свою очередь, объясняло разницу между пенсией за выслугу лет и гражданской пенсией. В то время как для военной службы действуют специальные льготные правила, для гражданской пенсии по возрасту страховой стаж мобилизованных начисляется по общей норме "месяц за месяц".

В поддержку инициативы уже выступили Национальная ассоциация адвокатов Украины и ряд народных депутатов. В частности, депутат Оксана Савчук направила соответствующие обращения в Министерство обороны Украины и Пенсионный фонд для оценки действующего порядка расчета страхового стажа.