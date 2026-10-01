Перебування в полоні враховуватимуть за спеціальною пропорцією

Згідно з пропозиціями щодо зміни порядку нарахування пенсій, пільговий розрахунок застосовуватиметься під час обчислення вислуги років – спеціального стажу, який дає право військовим на достроковий вихід на пенсію. Про це йдеться в картці законопроєкту №16104.

Новаціями пропонується внести зміни до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Ініціатива передбачає, що час перебування у полоні зараховуватиметься за принципом "один день за три", якщо факт позбавлення волі офіційно підтверджено у порядку, визначеному спеціальним законодавством про захист військовополонених.

Чинне правове регулювання не встановлює пільг щодо обчислення вислуги років для призначення та визначення розміру пенсії особам які перебували в полоні або заручниками,

– пишуть ініціатори змін.

Військовослужбовці Сил безпеки та оборони в полоні зазнають системного фізичного й психологічного тиску та ізоляції, позбавляючись можливості продовжувати службу чи впливати на формування свого стажу.

А новий правовий механізм прив'язує пільгову гарантію до вже наявної системи підтвердження факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Це дозволить захисникам сформувати необхідний період вислуги років для призначення й визначення розміру виплати на вигідніших умовах.

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Яка ситуація зі страховим стажем для мобілізованих

Нагадаємо, редакція 24 Каналу говорила з однією з учасниць ініціативи "Стаж під вогнем" Іриною Гребцовою. Вона зазначає, що мобілізовані УБД нині не можуть претендувати на таку ж пенсію, як ті, хто служать за контрактом. Це створює правову несправедливість – влада нівелює гарантовані державою соціальні права громадян.

Мінсоцполітики, своєю чергою, пояснювало різницю між пенсією за вислугу років та цивільною пенсією. У той час як для вислуги військових діють спеціальні пільгові правила, для цивільної пенсії за віком страховий стаж мобілізованих нараховується за загальною нормою "місяць за місяць".

До підтримки ініціативи вже долучилася Національна асоціація адвокатів України та низка народних депутатів. Зокрема, парламентарка Оксана Савчук подала відповідні звернення до Міністерства оборони України та Пенсійного фонду для оцінки чинного порядку обчислення страхового стажу.