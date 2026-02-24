Бывший прокурор незаконно получает более 150 тысяч: суд отклонил апелляцию Пенсионного фонда

Бывший прокурор Николаевской области Дмитрий Казак отсудил себе выплаты из-за нарушения сроков на подачу апелляции. Пенсионный фонд Украины хотел отменить ему выплаты в размере 156,7 тысячи гривен, но конфликт решил суд.

Почему Дмитрий Казак смог отсудить пенсионные выплаты?

В связи с различными расследованиями, которые доказали, что должностные лица, в частности 36-летний прокурор Дмитрий Казак, делали фиктивные выводы об инвалидности, Пенсионный фонд Украины пытался через суд отменить ему пенсию. Об этом написано в материалах дела 520/10061/22, пишет OBOZ.ua. Заседание по пенсии Казаку проводил Второй апелляционный административный суд.

Казак оформил себе инвалидность, когда это также незаконно делали тысячи других прокуроров, а потом уволился и уехал в Швецию вместе с семьей.



Из-за получения диагноза Дмитрий Казак как прокурор подпадал под особую норму закона о пенсии для людей с инвалидностью. Таким образом он ежемесячно получал 156,7 тысячи гривен.

Отметим! ПФУ объясняет, почему размер такой пенсии может быть большим. Все потому, что он достигает 60% от суммы заработной платы со всеми надбавками и окладами, с которых уплачен единый взнос.

Выплаты Дмитрию Казаку были незаконным, а потому Пенсионный фонд подал апелляционную жалобу в суд. Была только одна проблема: ее подали с опозданием на целый год.

Суд признал нарушение сроков и апелляционное производство даже не открывали. Казак не потерял выплаты из-за запоздалой реакции ПФУ.

Интересно, что ПФУ не реагировал на нарушения, пока факт фиктивности инвалидности Казака не имел огласки. В суд фонд обратился только 5 февраля. А полный текст судебного решения, на который подается апелляция, был создан более года назад.

Журналисты издания пишут, что Дмитрий Казак имел высокую должность и уволился, чтобы уехать из страны во время войны. Первую пенсионную выплату Казак получил всего в 29 лет. Через суды он еще и увеличил размер своей пенсии – она стала больше, чем зарплата действующего главы Николаевской облпрокуратуры. Экс-прокурор получает не 60%, а 80% якобы от своей оплаты труда. Это 156 тысяч 692 гривны.

Сейчас Дмитрий Казак проживает в Швеции. А вопрос, как суд первой инстанции присудил ему более сотни тысяч премии, до сих пор вызывает много вопросов.

