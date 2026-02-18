Контракт с ВСУ можно расторгнуть досрочно: в каких случаях это реально

Под досрочным прекращением контракта с Вооруженными силами Украины понимают официальную процедуру увольнения военнослужащего, проходящего службу по контракту. В то же время законодательство предусматривает различные основания для такого увольнения.

Можно ли досрочно расторгнуть контракт с ВСУ?

Досрочное прекращение контракта с Вооруженными силами Украины – это не формальный отказ от службы, а четко определенная законом процедура увольнения военнослужащего.

Ключевой принцип прост: контракт можно расторгнуть только при наличии законного основания для увольнения с военной службы. Базовые правила определяет статья 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", которая устанавливает перечень обстоятельств, при которых военный может быть уволен.

В период военного положения подходы к увольнению контрактников и мобилизованных во многом совпадают, особенно когда речь идет о семейных обстоятельствах. К основным основаниям относятся:

состояние здоровья (признание непригодным к службе или установление инвалидности);

беременность военнослужащей;

сложные семейные обстоятельства или необходимость постоянного ухода за близкими.

Например! Право на увольнение может возникать, если военный содержит трех и более детей до 18 лет, самостоятельно воспитывает ребенка, усыновил ребенка-сироту или ухаживает за ребенком с инвалидностью.

Также закон учитывает необходимость ухода за мужем или женой с инвалидностью I или II группы (в определенных случаях - III группы), за родителями с инвалидностью при отсутствии других лиц, которые могут обеспечить уход, или за недееспособным лицом по решению суда.

Отдельным основанием является гибель или пропажа без вести близких родственников во время боевых действий. Кроме того, для контрактников действует основание увольнения в связи с окончанием срока контракта, если он был заключен во время военного положения и военный не выразил желания его продолжать.

Как уволиться со службы военному?

Процедура увольнения также четко регламентирована. Перечень документов и порядок их представления определяет, в частности, приказ Министерства обороны Украины №170, который устанавливает требования к оформлению представления на увольнение военнослужащего.

Обычно процесс включает:

подготовку подтверждающих документов и написание рапорта;

представление его командованию;

рассмотрение документов, издание приказа об увольнении, сдачу военного имущества, оформление обходных документов;

и проведение окончательных расчетов.

Как правило, рапорт должен быть рассмотрен в течение ориентировочно 14 дней с момента его представления, хотя отдельные процедурные нюансы могут отличаться в зависимости от должности военнослужащего и уровня подчинения.

В целом механизм увольнения построен так, чтобы балансировать интересы службы и личные обстоятельства военнослужащего. Именно поэтому ключевое значение имеет не только наличие основания, но и правильное документальное подтверждение и соблюдение процедуры, предусмотренной законодательством и ведомственными нормативными актами.

