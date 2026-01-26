Как определяется и меняется фамилия ребенка: что нужно знать родителям

Выбор фамилии ребенка - это не формальность, а важное решение, которое имеет правовые последствия и влияет на его дальнейшую жизнь. Законодательство Украины четко определяет, как присваивается фамилия при рождении и в каких случаях ее можно изменить.

Как изменить имя ребенку?

Фамилия, имя и отчество ребенку присваиваются при государственной регистрации рождения с одновременным определением его происхождения, сообщает Министерство юстиции Украины. В соответствии со статьей 145 Семейного кодекса Украины фамилия ребенка определяется по фамилии родителей.

Если родители имеют разные фамилии, они выбирают фамилию ребенка по взаимному согласию, в частности могут предоставить двойную фамилию. В случае спора вопрос решается органом опеки и попечительства или судом.

Семейное законодательство также позволяет менять фамилию ребенка в будущем. Так, согласно статье 148 Семейного кодекса Украины, в случае изменения фамилии обоими родителями автоматически меняется и фамилия ребенка до семи лет, а после достижения этого возраста - только с его согласия. Если фамилию меняет один из родителей, изменение возможно с согласия обоих родителей и ребенка, которому исполнилось семь лет.

Отдельно предусмотрена возможность изменения фамилии ребенка до четырнадцати лет на фамилию другого родителя, если второй из них умер, признан недееспособным, безвестно отсутствующим или объявлен умершим. Если между родителями возникает спор, он решается органом опеки и попечительства или судом с учетом интересов ребенка и выполнения родительских обязанностей.

Как подать заявление на смену имени?

Заявление об изменении фамилии подается в отделы государственной регистрации актов гражданского состояния, центра предоставления административных услуг или, для лиц за рубежом, в дипломатические представительства или консульские учреждения Украины. В условиях военного положения обратиться можно в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния на подконтрольной территории.

Для внесения изменений необходимо подать заявление, паспортные документы, свидетельство о рождении ребенка и другие документы в зависимости от конкретной ситуации. По результатам рассмотрения орган государственной регистрации актов гражданского состояния принимает решение о внесении изменений или предоставляет мотивированный отказ с разъяснением порядка его обжалования.

Срок рассмотрения заявления обычно не превышает трех месяцев, а в отдельных случаях может быть продлен. После внесения изменений заявителю выдается новое свидетельство о рождении, а государственная пошлина за такую услугу взимается в установленном законом размере.

