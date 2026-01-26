Як змінити ім'я дитині?

Прізвище, ім'я та по батькові дитині присвоюються під час державної реєстрації народження з одночасним визначенням її походження, повідомляє Міністерство юстиції України. Відповідно до статті 145 Сімейного кодексу України прізвище дитини визначається за прізвищем батьків.

Якщо батьки мають різні прізвища, вони обирають прізвище дитини за взаємною згодою, зокрема можуть надати подвійне прізвище. У разі спору питання вирішується органом опіки та піклування або судом.

Сімейне законодавство також дозволяє змінювати прізвище дитини в майбутньому. Так, згідно зі статтею 148 Сімейного кодексу України, у разі зміни прізвища обома батьками автоматично змінюється і прізвище дитини до семи років, а після досягнення цього віку — лише за її згодою. Якщо прізвище змінює один із батьків, зміна можлива за згодою обох батьків та дитини, якій виповнилося сім років.

Окремо передбачено можливість зміни прізвища дитини до чотирнадцяти років на прізвище іншого з батьків, якщо другий з них помер, визнаний недієздатним, безвісно відсутнім або оголошений померлим. Якщо між батьками виникає спір, він вирішується органом опіки та піклування або судом з урахуванням інтересів дитини та виконання батьківських обов'язків.

Як подати заяву на зміну імені?

Заява про зміну прізвища подається до відділів державної реєстрації актів цивільного стану, центру надання адміністративних послуг або, для осіб за кордоном, до дипломатичних представництв чи консульських установ України. В умовах воєнного стану звернутися можна до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану на підконтрольній території.

Для внесення змін необхідно подати заяву, паспортні документи, свідоцтво про народження дитини та інші документи залежно від конкретної ситуації. За результатами розгляду орган державної реєстрації актів цивільного стану ухвалює рішення про внесення змін або надає мотивовану відмову з роз'ясненням порядку її оскарження.

Строк розгляду заяви зазвичай не перевищує трьох місяців, а в окремих випадках може бути продовжений. Після внесення змін заявнику видається нове свідоцтво про народження, а державне мито за таку послугу справляється у встановленому законом розмірі.

